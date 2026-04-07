Популярний тікток-акаунт @roamight_esim, присвячений подорожам, закликав туристів відмовитися від цієї практики.

За словами автора відео, стрічки можуть становити реальну небезпеку для вашого багажу. Зокрема, працівник багажної служби розповів, що такі прикраси легко зачіпаються за автоматизоване обладнання в аеропортах. У результаті валіза може:

затриматися в системі сортування,

пошкодитися,

загубитися.

Натомість фахівці видання Express радять обирати більш безпечні способи ідентифікації багажу. Представники бренду Eminent рекомендують використовувати яскраві наліпки, захисні чохли або помітні багажні бирки.

Обирайте бирки яскравих кольорів або з оригінальним дизайном – це допоможе швидко знайти валізу серед інших. Важливо також звертати увагу на міцність матеріалів: шкіра, силікон або армований пластик краще витримують умови подорожей,

– зазначають експерти.

Окрему увагу радять приділяти кріпленням – вони мають бути надійними, аби бирка не загубилася під час транспортування. Деякі моделі навіть оснащені замками для додаткової безпеки. Втім, не всі мандрівники готові відмовитися від стрічок.

Туристам радять відмовитися від популярного лайфхаку з валізами

Користувачі Reddit діляться власними варіантами:

хтось обмотує ручку валізи яскравою тканиною,

інші малюють помітні символи маркером,

або ж обирають валізи з незвичайними принтами.

Експерти ж наголошують: головне – обирати спосіб, який не завадить роботі багажних систем і водночас дозволить легко впізнати свої речі.

