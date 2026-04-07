Популярный тикток-аккаунт @roamight_esim, посвященный путешествиям, призвал туристов отказаться от этой практики.

По словам автора видео, ленты могут представлять реальную опасность для вашего багажа. В частности, работник багажной службы рассказал, что такие украшения легко зацепляются за автоматизированное оборудование в аэропортах. В результате чемодан может:

задержаться в системе сортировки,

повредиться,

потеряться.

Зато специалисты издания Express советуют выбирать более безопасные способы идентификации багажа. Представители бренда Eminent рекомендуют использовать яркие наклейки, защитные чехлы или заметные багажные бирки.

Выбирайте бирки ярких цветов или с оригинальным дизайном – это поможет быстро найти чемодан среди других. Важно также обращать внимание на прочность материалов: кожа, силикон или армированный пластик лучше выдерживают условия путешествий,

– отмечают эксперты.

Отдельное внимание советуют уделять креплениям – они должны быть надежными, чтобы бирка не потерялась во время транспортировки. Некоторые модели даже оснащены замками для дополнительной безопасности. Впрочем, не все путешественники готовы отказаться от лент.

Туристам советуют отказаться от популярного лайфхака с чемоданами

Пользователи Reddit делятся собственными вариантами:

кто-то обматывает ручку чемодана яркой тканью,

другие рисуют заметные символы маркером,

или же выбирают чемоданы с необычными принтами.

Эксперты же отмечают: главное – выбирать способ, который не помешает работе багажных систем и одновременно позволит легко узнать свои вещи.

