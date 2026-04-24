Украинка 1925 года Александра Ивановна оформляет паспорт для выезда за границу – она планирует навестить внучку в Европе, пишет ГТСУ.
Интересно На популярном пункте пропуска предупреждают о задержках: где именно ожидают очереди
Зачем госпоже Александре загранпаспорт?
Госпоже Александре в этом году исполнилось 100 лет, и это не мешает женщине планировать путешествие в Европу. Для получения загранпаспорта женщина обратилась к миграционщикам Славянского отдела в Донецкой области.
Ожидается, что женщина получит загранпаспорт уже в ближайшие дни. А за рубежом госпожа Александра планирует проводить время с внучкой и отдыхать.
Желаем уважаемой госпоже Александре Ивановне крепкого здоровья, приятного путешествия, хороших впечатлений и еще долгих и счастливых лет жизни,
– добавили в ГМС.
Как оформить загранпаспорт?
Для лиц, достигших 16 лет, для получения паспорта для путешествий за границу нужно собрать следующие документы:
- заявление-анкета;
- внутренний паспорт гражданина Украины, или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство;
- копии всех страниц паспорта с информацией;
- идентификационный номер лица.
А для людей, что хотят получить загранпаспорт, когда находятся за пределами Украины, к этим документам нужно также добавить бумаги, подтверждающие постоянное проживание или временное пребывание в той или иной стране, а также копия, пишет МИД.
Что еще стоит знать туристам?
Несколько очень популярных городов в Европе уже этим летом вводят туристические налоги, или повышают те, что уже существуют.
Между тем на испанском курорте планируют штрафовать за одну распространенную пляжную привычку – из-за нее можно потерять аж 750 евро.