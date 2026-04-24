Украинка 1925 года Александра Ивановна оформляет паспорт для выезда за границу – она планирует навестить внучку в Европе, пишет ГТСУ.

Зачем госпоже Александре загранпаспорт?

Госпоже Александре в этом году исполнилось 100 лет, и это не мешает женщине планировать путешествие в Европу. Для получения загранпаспорта женщина обратилась к миграционщикам Славянского отдела в Донецкой области.

Ожидается, что женщина получит загранпаспорт уже в ближайшие дни. А за рубежом госпожа Александра планирует проводить время с внучкой и отдыхать.

Желаем уважаемой госпоже Александре Ивановне крепкого здоровья, приятного путешествия, хороших впечатлений и еще долгих и счастливых лет жизни,

– добавили в ГМС.

Как оформить загранпаспорт?

Для лиц, достигших 16 лет, для получения паспорта для путешествий за границу нужно собрать следующие документы:

заявление-анкета;

внутренний паспорт гражданина Украины, или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство;

копии всех страниц паспорта с информацией;

идентификационный номер лица.

А для людей, что хотят получить загранпаспорт, когда находятся за пределами Украины, к этим документам нужно также добавить бумаги, подтверждающие постоянное проживание или временное пребывание в той или иной стране, а также копия, пишет МИД.

