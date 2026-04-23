Но Венеция – это не единственный город, для которого большое количество туристов превратилось в настоящую проблему, пишет Mirror.

В этом году аж 5 крупных европейских городов существенно увеличили или и ввели впервые туристические налоги.

В каких городах Европы будет туристический налог?

Барселона

Прекрасная и невероятно популярная Барселона на северо-востоке Испании увеличила свой туристический налог вдвое, что делает его самым высоким во всей Европе. Отныне за одну ночь в местном отеле придется заплатить 12,5 евро.

Город стремится бороться с чрезмерным туризмом и решить проблемы, с которыми из-за него столкнулись местные жители. Только в прошлом году в Барселону прибыли 16 миллионов туристов!

Тенерифе

Еще одна большая туристическая точка Испании, Тенерифе, в этом году введет новый налог – экологический. Для того, чтобы прогуляться Национальным парком Эль-Тейде, придется заплатить около 25 евро – и цена будет варьироваться в зависимости от выбранной тропы.

Поход без гида при этом обойдется дороже, чем с гидом, пишет Euronews.

Эдинбург

Уже 24 июля в Эдинбурге введут "сбор для временных посетителей". Он будет взиматься за проживание в отелях, Airbnb и хостелах. Его стоимость составит дополнительные 5% стоимости номера за ночь, и сумма будет рассчитываться в зависимости от типа помещения.

Брюссель

В этом году Брюссель увеличит свой туристический сбор на 1 евро, поэтому туристам придется отдать 5 евро налога за одну ночь в отеле и 4 евро за кемпинг, или любое другое жилье, кроме отелей, где можно ночевать.



Брюссель увеличивает туристический налог / Фото Pexels

Тромсе

Этот город в Норвегии напоминает открытку – но для того, чтобы насладиться его видами, придется заплатить. Местные муниципалитеты сами могут решать, стоит ли внедрять 3% туристический налог.

Тромсе – это идеальное место для наблюдения за северным сиянием.

