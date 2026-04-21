Выбор чемодана может казаться не очень важной и простой задачей – впрочем, грузчик багажа по имени Адам поделился в сети, что это имеет гораздо большее значение, чем кажется, пишет Express.

Какие чемоданы лучше брать в путешествие?

Если вы отправляетесь в путешествие, стоит избегать одного типа сумки – и бывший носильщик багажа по имени Адам предупреждает, что лучше не покупать такие, которые не имеют колес. Он предупредил, что в авиакомпании, где ему приходилось работать, сумки приходилось вручную складывать в каждый отсек багажного отделения, и так же вынимать их.

Если ваша сумка имеет по меньшей мере два высококачественных колеса, это позволяет нам быстро скатывать ее вниз по трюму, что облегчает нам задачу. В противном случае нам приходится выбрасывать сумки, чтобы придерживаться запланированного времени,

– честно рассказал он.

В то же время он предупредил, что ненавидит, когда чемоданы имеют 4 колеса, но одно из них застревает, и поэтому сумка падает, не проехав и метра. Кроме того, следует учитывать размер колес в соответствии с размером самого чемодана. Если колесики маленькие, это усложнит работу для носильщиков багажа и может привести к тому, что сумку бросят, пишет Mirror.

Также эксперты, работающие в сфере транспорта, советуют в выборе чемодана всегда обращать внимание на материал. Несмотря на то, что мягкие чемоданы легче перевозить, это может стать проблемой, если багаж другого пассажира протекает, или что-то в нем лопнет в багажном отсеке.

