Украинка Карина, живущая в Париже, поделилась, что крыс она "неистово боится" – и в столице Франции их действительно немало. Поэтому где бы она ни была, она всегда боится садиться возле газона или близко к кустам, сообщает karyna_tsymbuk.

Интересно В Ирландии продают целую деревню: вот за сколько можно ее купить

Есть ли в Париже крысы?

Украинка поделилась, что крысы – это частая проблема больших городов, и не только Парижа, хоть там их и много. Днем их часто можно увидеть среди кустов на засаженных участках, а вот уже после полуночи на улицы столицы "стаями вылезает мафия".

Эти хвостатые морды бегают посреди дороги, на тротуарах, залезают на свалки, собирают еду с земли и как-то не слишком пугают велосипедистов или прохожих,

– поделилась украинка.

Когда-то она гуляла ночью по улицам города, и "шокировалась": на едва освещенной дороге всюду виднелись занятые крысы. Украинка заметила, что наблюдать за ними порой интересно, а однажды ей удалось заметить пегую крысу.

Определенные районы более заражены, чем другие. Париж имеет большое количество террас, что облегчает доступ к пище, одну из крупнейших в мире сетей канализации, что является идеальным домом и путем передвижения для грызунов. И на слишком маленькой площади проживает слишком много людей: чем больше плотность, тем больше пищевых отходов,

– объяснила девушка.

С проблемой крыс во Франции активно борются компетентные организации, но украинка также отметила, что действовать должны и горожане – в частности, не оставлять за собой на улице мусор, что потом станет пищей крысам.

А после десятилетий борьбы в 2023 году мэрия города создала комитет для исследования способов сосуществования с крысами. Кроме того, сейчас активно разрабатывают способы борьбы с крысами, что являются эффективными и "не невыносимыми" для парижан, пишет Forbes.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?