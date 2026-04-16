Украинка Карина, живущая в Париже, поделилась, что крыс она "неистово боится" – и в столице Франции их действительно немало. Поэтому где бы она ни была, она всегда боится садиться возле газона или близко к кустам, сообщает karyna_tsymbuk.
Интересно В Ирландии продают целую деревню: вот за сколько можно ее купить
Есть ли в Париже крысы?
Украинка поделилась, что крысы – это частая проблема больших городов, и не только Парижа, хоть там их и много. Днем их часто можно увидеть среди кустов на засаженных участках, а вот уже после полуночи на улицы столицы "стаями вылезает мафия".
Эти хвостатые морды бегают посреди дороги, на тротуарах, залезают на свалки, собирают еду с земли и как-то не слишком пугают велосипедистов или прохожих,
– поделилась украинка.
Когда-то она гуляла ночью по улицам города, и "шокировалась": на едва освещенной дороге всюду виднелись занятые крысы. Украинка заметила, что наблюдать за ними порой интересно, а однажды ей удалось заметить пегую крысу.
Определенные районы более заражены, чем другие. Париж имеет большое количество террас, что облегчает доступ к пище, одну из крупнейших в мире сетей канализации, что является идеальным домом и путем передвижения для грызунов. И на слишком маленькой площади проживает слишком много людей: чем больше плотность, тем больше пищевых отходов,
– объяснила девушка.
С проблемой крыс во Франции активно борются компетентные организации, но украинка также отметила, что действовать должны и горожане – в частности, не оставлять за собой на улице мусор, что потом станет пищей крысам.
А после десятилетий борьбы в 2023 году мэрия города создала комитет для исследования способов сосуществования с крысами. Кроме того, сейчас активно разрабатывают способы борьбы с крысами, что являются эффективными и "не невыносимыми" для парижан, пишет Forbes.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка, живущая в Испании, рассказала, почему не выбрала для жизни Нидерланды. Несмотря на сильную экономику страны, там есть несколько значительных недостатков, о которых украинцы часто узнают слишком поздно.
Между тем украинка переехала в Эстонию, которую называет "страной интровертов" и поделилась преимуществами, о которых сначала даже не подозревала. В частности, в стране почти нет бюрократии, и почти все документы можно оформить онлайн.