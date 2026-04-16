Українка Карина, що живе у Парижі, поділилася, що пацюків вона "несамовито боїться" – і у столиці Франції їх дійсно немало. Тож де б вона не була, вона завжди боїться сідати біля газону чи близько до кущів, повідомляє karyna_tsymbuk.

Чи є у Парижі пацюки?

Українка поділилася, що пацюки – це часта проблема великих міст, і не лише Парижу, хоч там їх і багато. Вдень їх часто можна побачити серед кущів на засаджених ділянках, а от вже після опівночі на вулиці столиці "зграями вилазить мафія".

Ці хвостаті морди бігають посеред дороги, на тротуарах, залазять на смітники, збирають їжу з землі і якось не надто лякають велосипедистів чи перехожих,

– поділилася українка.

Колись вона гуляла вночі вулицями міста, і "шокувалася": на ледь освітленій дорозі усюди виднілися зайняті пацюки. Українка зауважила, що спостерігати за ними часом цікаво, а одного разу їй вдалося помітити рябого пацюка.

Певні райони більш заражені, ніж інші. Париж має велику кількість терас, що полегшує доступ до їжі, одну з найбільших у світі мереж каналізації, що є ідеальним домом та шляхом пересування для гризунів. І на надто маленькій площі проживає надто багато людей: що більша щільність, то більше харчових відходів,

– пояснила дівчина.

З проблемою щурів у Франції активно борються компетентні організації, але українка також зауважила, що діяти мають і містяни – зокрема, не залишати за собою на вулиці сміття, що потім стане поживою щурам.

А після десятиліть боротьби у 2023 році мерія міста створила комітет для дослідження способів співіснування з щурами. Окрім того, зараз активно розробляють способи боротьби з пацюками, що є ефективними та "не нестерпними" для парижан, пише Forbes.

