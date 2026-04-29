Що може бути кращим за відпочинок на терасі ресторану чи бару під час відпустки? Але попри те, що це надзвичайно класичне і популярне місце проведення часу в Іспанії, цього року з'являться нові правила, пише Euronews.

Які зміни запровадять на іспанських курортах влітку?

Щойно настає літо, Іспанія починає боротися з по-справжньому екстремальними температурами – і для того, аби захистити працівників, яким доводиться працювати протягом найжаркіших годин дня, закладам, можливо, доведеться тимчасово закривати місця на відкритому просторі.

Та це не значить, що тераси не працюватимуть взагалі. Згідно з новими правилами, працівники не мають працювати на відкритому просторі у випадку, коли Державне метеорологічне агентство оголошує про помаранчеве чи червоне сповіщення. Окрім того, тераси, що мають належний затінок чи системи охолодження, можуть працювати й надалі, пише Euro News Weekly.

В угоді підкреслили, що закриття терас – це крайній захід, натомість заклади мають самі почати адаптацію до змін у погоді: підлаштувати графіки роботи, збільшити перерви на відпочинок для офіціантів тощо. А ось ті ресторани та бари, що все ж не дотримаються правила, можуть бути оштрафовані аж на 50 000 євро у найбільш серйозних випадках.



Літні тераси в Іспанії можуть закриватися

Яка температура в Іспанії влітку?

Якщо ви плануєте поїздку до Іспанії вже цього літа, потрібно приготуватися до спеки. Температура у 40 градусів для іспанців у полудень вже звична, а у деяких регіонах країни фіксували й 45°C.

Іноді влітку ми стикаємося не з окремими хвилями спеки, а з однією довгою хвилею, що тягнеться з червня по серпень. Тепер це нова норма,

– заявив прем'єр-міністр Педро Санчес.

Що ще потрібно знати туристам в Іспанії?

Туристам, що їдуть до Іспанії, потрібно також дізнатися й про інші місцеві правила – адже порушення може призвести до чималого штрафу. Зокрема, на одному популярному курорті країни планують штрафувати за поширену пляжну звичку. І суми чималі – мандрівники можуть заплатити аж до 750 євро.

Мовиться про куріння, яке забороняють на все більшій кількості громадських просторів Іспанії. Та це далеко не єдине правило, що країна запровадила для туристів: наприклад, у деяких регіонах не можна ходити в купальнику поза межами пляжу.