Что может быть лучше отдыха на террасе ресторана или бара во время отпуска? Но несмотря на это, что это чрезвычайно классическое и популярное место времяпрепровождения в Испании., в этом году появятся новые правила, пишет Euronews.

Какие изменения будут введены на испанских курортах летом?

Как только наступает лето, Испания начинает бороться с по-настоящему экстремальными температурами – и для того, чтобы защитить работников, которым приходится работать в течение самых жарких часов дня, залогом, возможно, придется временно закрывать места на открытом пространстве.

Но это не значит, что террасы не будут работать вообще. Согласно новым правилам, работники не должны работать на открытом пространстве в случае, когда Государственное метеорологическое агентство объявляет об оранжевом или красном извещении. Кроме того, террасы, имеющие надлежащую тень или системы охлаждения, могут работать и дальше, пишет Euro News Weekly.

В соглашении подчеркнули, что закрытие террас – это крайняя мера, заведения должны сами начать адаптацию к изменениям в погоде: подстроить графики работы, увеличить перерывы для отдыха официантов и т.д. А вот те рестораны и бары, что все же не соблюдают правила, могут быть оштрафованы на 50 000 евро в наиболее серьезных случаях.



Летние террасы в Испании могут закрываться / Фото Pexels

Какая температура летом в Испании?

Если вы планируете поездку в Испанию уже этим летом, нужно приготовиться к жаре. Температура в 40 градусов для испанцев в полдень уже привычна, а в некоторых регионах страны фиксировали и 45°C.

Иногда летом мы сталкиваемся не с отдельными волнами жары, а с одной длинной волной, что тянется с июня по август. Теперь это новая норма,

– заявил премьер-министр Педро Санчес.

Что еще нужно знать туристам в Испании?

Туристам, что едут в Испанию, нужно также узнать и другие местные правила – ведь нарушение может привести к немалому штрафу. В частности, на одном популярном курорте страны планируют штрафовать за распространенную пляжную привычку. И суммы немалые – путешественники могут заплатить до 750 евро.

Речь идет о курении, которое запрещают на всё большем количестве общественных пространств Испании. Но это далеко не единственное правило, что страна ввела для туристов: например, в некоторых регионах нельзя ходить в купальнике вне пляжа.