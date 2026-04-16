После долгого, изнурительного путешествия хочется бросить сумки прямо на пороге и лечь на кровать, чтобы отдохнуть – но работники отелей предупреждают, что в вашем номере есть "отвратительная" вещь, о которой многие гости вообще не думают, пишет Express.

Интересно В польских школах появятся новые правила наказания учеников: что изменится

Что нужно сделать в гостиничном номере прежде всего?

Одна блогерка в тиктоке поделилась "необходимой" вещью, которую делает сразу же, как только пересекает порог гостиничного номера: она сбрасывает с кровати все декоративные покрывала.

Я убеждена, что украшения на кровати никогда не стираются,

– поделилась она в сети.

На видео видно, что она сразу же забирает с кровати и дорожку, и плед, и подушки, оставляя только обычные белые простыни. А некоторые путешественники идут даже дальше и советуют переворачивать подушки, чтобы не спать на стороне, который касался декоративных подушек, или вообще приносят собственные наволочки с собой.

Кроме того, "секретами" чистоты в отеле поделились и работники в комментариях к этому вирусному видео.



Эксперты советуют убирать декоративные элементы с кровати в отеле / Фото Pexels

Бывшая горничная здесь – подушки и другие декоративные вещи не стираются. Только простыни и наволочки. Стаканы и кружки просто полощут в ванной комнате,

– рассказала одна комментаторка.

Другие люди, работавшие в отелях, подтвердили, что простыни и декоративные подушки стирают очень редко, и обычно только тогда, когда загрязнения становятся совсем очевидными.

И декоративные подушки – это не единственные грязные вещи, на которые стоит обратить особое внимание, пишет Travel+Leisure. Вот к чему стоит также присмотреться:

Телефоны . Стационарные телефоны почти никогда не дезинфицируют, поэтому они могут быть достаточно грязными.

. Стационарные телефоны почти никогда не дезинфицируют, поэтому они могут быть достаточно грязными. Ковры . Они задерживают пыль и бактерии, а стирают их довольно редко.

. Они задерживают пыль и бактерии, а стирают их довольно редко. Барная посуда в ящиках . Скорее всего, ее только споласкивают, а не моют как следует.

. Скорее всего, ее только споласкивают, а не моют как следует. Ванная. Эксперты советуют ограничиться душем, а не принимать ванну в гостиничных номерах – ведь там может скрываться плесень и грибок.

