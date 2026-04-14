Принятый законопроект передадут в Сейм, после этого в Сенат, и уже тогда он попадет на стол президента страны. Ожидается, что большинство изменений вступят в силу уже с 1 сентября 2026 года, пишет InPoland.

Интересно "Польша – это ад": RegioJet резко уходит с рынка

Как изменятся правила для учеников в Польше?

Главное изменение, которое предлагает законопроект – это упорядочение прав и обязанностей учащихся. Сейчас правила очень распылены: часть из них записана в конкретных школьных уставах, другие – в различных правовых актах. И стандартов не хватает, поэтому новый закон должен собрать все правила в одном месте и установить единый стандарт для всей страны, пишет Polskie Radio.

Проект предусматривает также создание должности Национального омбудсмена по правам учащихся, воеводских омбудсменов и школьных омбудсменов, которые будут работать на уровне каждой школы, а также дополнительно на уровне гмин и уездов.

Отдельные изменения планируются и для совершеннолетних учеников: они будут иметь право возражать против разглашения информации о своих оценках или академических вопросах их родителям. Будут уточняться и правила оправданного отсутствия, во избежание разглашения конфиденциальной информации.

Что будет с наказаниями в школах в Польше?

Но наибольших изменений следует ожидать в правилах о наказании учеников – вместо того, чтобы применять его немедленно, школы должны будут предоставлять приоритет воспитательным и коррекционным мероприятиям. А вот санкции будут применять только в случае, если все предыдущие меры оказались неэффективными.

Перед наказанием школы должны будут сделать следующее:

вынести устное предупреждение ученику;

письменно проинформировать о неподобающем поведении;

заключить образовательный договор.

Также среди возможных мер есть извинения перед пострадавшим лицом, устранение причиненного ущерба и выполнения работ для школы с согласия родителей или опекуна. Изменения внедряют для того, чтобы сместить акцент с обычного наказания на то, чтобы ученики брали ответственность за свое поведение.

Также в документе приводится конкретный перечень наказаний, к которым может прибегнуть школа:

предупреждение;

выговор;

выговор с предупреждением;

перевод в другое учебное заведение;

исключение из реестра учеников (где это разрешено правилами);

частичное ограничение доступа к спортивным, культурным или развлекательным мероприятиям.

В сложных случаях свое мнение о нарушении правил может выразить ученическое самоуправление или омбудсмен по правам учащихся школы, а также проект предусматривает, что решение директора можно обжаловать в течение 7 дней.

Что еще следует знать украинцам в Польше?