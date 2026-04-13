Как сообщил министр внутренних дел и администрации Марчин Кервинский, с этой даты все заявления на временное проживание будут приниматься исключительно онлайн, передает издание In Poland.

Когда украинцы в Польше смогут подать заявление на карту CUKR?

В то же время подача заявлений на специальную карту пребывания для украинцев – карта CUKR – стартует чуть позже, с 4 мая 2026 года. Говорится о документе с пометкой "Poprzednio posiadacz ochrony czasowej" (ранее имел временную защиту).

Подать заявление смогут граждане Украины, которые имеют статус PESEL UKR, и сделать это можно будет только в электронном формате через систему MOS. В Управлении по делам иностранцев Польши призывают не медлить тех, у кого срок легального пребывания заканчивается в конце апреля. Таким лицам рекомендуют подать документы в бумажной форме еще до запуска новой системы – не позднее 26 апреля 2026 года.



Когда украинцы в Польше смогут подать заявление на карту CUKR

Важно: учитывается дата получения документов воеводским управлением, а не дата их отправки по почте. Если заявление поступит после этой даты, его могут не рассмотреть. Именно поэтому эксперты советуют заранее подготовить все документы и определиться со способом подачи.

Как отмечает издание "Наш выбор", запуск MOS должен упростить процедуры для иностранцев и перевести их в полностью цифровой формат. Для украинцев это означает новый этап в легализации пребывания в Польше после завершения временной защиты.

