По данным издания InPoland, самолет поднялся в воздух из аэропорта имени Шопена и уже через несколько минут полета, находясь над районом Гарволина (Мазовецкое воеводство), попал под удар молнии.

Что известно об инциденте?

Несмотря на это, ситуация оставалась контролируемой. Как сообщил представитель перевозчика Кшиштоф Мочульский, пассажиры даже не почувствовали момента удара. В то же время пилоты, соблюдая стандартные процедуры безопасности, приняли решение вернуть самолет в Варшаву для проведения технической проверки.

В компании заверили, что все необходимые проверки будут проведены по самым высоким стандартам, чтобы как можно быстрее вернуть воздушное судно к эксплуатации. Пассажирам оперативно предоставили другой самолет, и уже примерно через два часа они смогли продолжить путешествие в Турцию.



В Польше молния попала в пассажирский самолет

Безопасен ли удар молнии для самолетов?

Специалисты Федерального управления гражданской авиации США отмечают: удары молнии в самолеты – это не редкость, а вполне привычное явление в авиации. По оценкам экспертов, каждый пассажирский самолет в среднем может попадать под удар молнии примерно раз в год или каждые 1000 полетных часов.

В то же время большинство пассажиров даже не замечают этого. Главное – современные самолеты специально проектируются так, чтобы выдерживать такие удары без угрозы для людей на борту. Более того, за последние десятилетия не было зафиксировано катастроф коммерческих самолетов, непосредственно вызванных молнией.

