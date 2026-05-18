Об этом 18 мая сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Особенности украинской КАБ

Как рассказал Михаил Федоров, новым high tech-решением для фронта стала разработка участника Brave1. Он создал первую украинскую управляемую авиабомбу (КАБ), которая уже прошла необходимые испытания.

КАБ имеет уникальную конструкцию и создавалась с учетом условий современной войны. Специалисты работали над ней 17 месяцев, а боевая часть весит 250 килограммов.

Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей врага на десятки километров вглубь после пуска,

– отметил министр.

Михаил Федоров добавил, что Украина отходит от импорта к созданию собственного high tech-оружия для системного усиления Сил обороны и технологического преимущества в боях.

Главным преимуществом КАБов по сравнению с обычными авиабомбами является возможность запуска с самолета за десятки километров до зоны действия вражеского ПВО,

– уточнили в Минобороны.

Украинские пилоты сейчас отрабатывают боевые сценарии, а также адаптируют применение новых КАБов в реалиях войны. Федоров анонсировал новые удары по целям российской армии вскоре.

Недавние украинские разработки

Украинская компания Vyriy Industries специализируется на производстве дронов-камикадзе. Одна сейчас заявила, что планирует создать собственную спутниковую навигационную систему, устойчивую к глушению. Ориентировочная стоимость может составлять 30 миллионов долларов.

Для базового покрытия нужно около 300 спутников, для полного – до 3 000. Проект считают реалистичным благодаря удешевлению атомных часов и запуска спутников.

Также сообщалось, что Украина применяет неуправляемые реактивные снаряды (НУРСы) на дальнобойных БпЛА для ударов на расстояние до 500 километров. В частности, это повышает эффективность дронов и позволяет бить по стационарным и подвижным объектам врага.