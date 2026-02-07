Свинья запуталась в высоковольтной линии. Об этом сообщает South China Morning Post.

Что известно об инциденте?

Инцидент произошел 24 января в уезде Тунцзян провинции Сычуань. Рано утром фермер решил доставить свиней из горной местности на скотобойню с помощью дрона. Во время первого полета трос, на котором было подвешено животное, запутался в высоковольтной линии.

Интересно! Как отмечает China Daily, дроны в Китае – популярны, но опасны Сельскохозяйственные дроны широко используются в Китае, особенно в горных районах. В то же время аварии с их участием становятся все более частыми. Так, в 2024 году в Сычуани зафиксировали более 40 случаев незаконных операций с дронами, которые приводили к травмам или повреждениям имущества и линий электропередачи.

Свинья буквально "зависла" в воздухе, а село осталось без электроснабжения. Фермер объяснил, что не заметил опасность из-за темноты и плохой видимости.

Местная энергетическая компания сообщила, что жители села оставались без электричества около 10 часов. Для ремонта линии привлекли 12 работников, а стоимость восстановления составила примерно 10 тысяч юаней (около 1 400 долларов США). Электроснабжение удалось полностью восстановить только в 17:00 того же дня.



Свинья запуталась в высоковольтной линии / Фото 163.com

Какое наказание светит фермеру?

Полицейское расследование установило, что фермер мог нарушить законодательство:

дрон использовался в бесполетной зоне,

также он был перегружен.

Если вину подтвердят, мужчине грозит административное наказание, а также компенсация убытков из-за повреждения электрооборудования.

История быстро стала вирусной в китайских соцсетях. Пользователи шутят, что свинья "успела прославиться до смерти" и стала настоящей "летучей легендой".

