Свиня заплуталася у високовольтній лінії. Про це повідомляє South China Morning Post.

Що відомо про інцидент?

Інцидент стався 24 січня в повіті Тунцзян провінції Сичуань. Рано-вранці фермер вирішив доставити свиней із гірської місцевості на скотобійню за допомогою дрона. Під час першого польоту трос, на якому була підвішена тварина, заплутався у високовольтній лінії.

Цікаво! Як зазначає China Daily, дрони в Китаї – популярні, але небезпечні Сільськогосподарські дрони широко використовуються в Китаї, особливо в гірських районах. Водночас аварії за їхньої участі стають дедалі частішими. Так, у 2024 році в Сичуані зафіксували понад 40 випадків незаконних операцій із дронами, які призводили до травм або пошкоджень майна та ліній електропередачі.

Свиня буквально "зависла" у повітрі, а село залишилося без електропостачання. Фермер пояснив, що не помітив небезпеку через темряву та погану видимість.

Місцева енергетична компанія повідомила, що мешканці села залишалися без електрики близько 10 годин. Для ремонту лінії залучили 12 працівників, а вартість відновлення склала приблизно 10 тисяч юанів (близько 1 400 доларів США). Електропостачання вдалося повністю відновити лише о 17:00 того ж дня.



Свиня заплуталася у високовольтній лінії / Фото 163.com

Яке покарання світить фермеру?

Поліцейське розслідування встановило, що фермер міг порушити законодавство:

дрон використовувався у безпольотній зоні,

також він був перевантажений.

Якщо провину підтвердять, чоловікові загрожує адміністративне покарання, а також компенсація збитків через пошкодження електрообладнання.

Історія швидко стала вірусною у китайських соцмережах. Користувачі жартують, що свиня "встигла прославитися до смерті" та стала справжньою "летючою легендою".

