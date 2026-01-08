Про цю курйозну ситуацію повідомило видання The Star, передає 24 Канал.

Що відомо про курйозне призначення?

Призначення відбулося за всіма правилами: з урочистою церемонією, фотосесією та врученням спеціального документа, що підтверджує новий статус пухнастої "керівниці". На заході були присутні:

представники залізничної компанії,

місцева влада,

численні прихильники котячого менеджменту.

До обов'язків Йонотами входить:

зустріч пасажирів,

участь у святкових заходах, фотосесіях,

а головне – створення позитивної атмосфери на станції.

Працівники залізниці зізнаються: з появою хвостатої доглядачки пасажирів стало більше, а настрій у відвідувачів – значно кращий.



Призначення відбулося за всіма правилами / Фото із соцмереж

Чи є у кішки помічники?

Як пише Tokyo Weekender, кішка не працює наодинці. Для ефективного "управління" станцією Йонотамі призначили двох заступників – ще двох котів, які допомагатимуть їй у виконанні представницьких функцій. Разом вони утворюють справжню котячу адміністрацію, що вже стала місцевою туристичною родзинкою.



Кішка Йонотами із "заступниками" / Фото Wakayama Dentetsu

Подібні призначення для Японії – не новина. Станція Кісігави давно відома своїми котячими "начальниками", які не лише тішать пасажирів, а й приваблюють туристів з усього світу. Місцеві жартують, що хвостаті чиновники справляються зі своїми обов'язками не гірше за людей, а виглядають при цьому значно симпатичніше.

Чи є в Україні подібні випадки?

Як відомо, у Львові котик, на ім'я Левчик також обіймає важливу посаду. Він є символом Львова і мешкає у міській раді з 2019 року та заробляє до 4 тисяч гривень на рекламі в Instagram. Зароблені кошти Левчик використовує для підтримки безпритульних тварин та ЗСУ, зібравши 144 тисячі гривень з фондом "Повернись живим".