Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку andheriloca.

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Як хаскі опинився за кермом авто?

Інцидент стався прямо на проїжджій частині одного з найбільш завантажених районів міста. За словами очевидців, водій авто, ймовірно, ненадовго залишив транспорт без нагляду, а собака пересів на його місце. На відео видно, як хетчбек блокує рух, а з-за нього шикуються інші машини.

Авто припарковане прямо посеред головного ринку, створюючи великі незручності. І що шокує – на водійському сидінні сидить пес,

– мовиться у підписі до відео.

Відеоролик швидко став вірусним і зібрав вже понад 300 тисяч переглядів в інстаграм. Особу водія встановити не вдалося – номерний знак машини на відео розмитий.

Хаскі за кермом авто: дивіться відео

Частина користувачів мережі відреагували з гумором, зазначивши, що собака прекрасно виконала роль водія. Натомість інші люди закликали повідомити поліцію, адже залишати тварину в машині – це не лише безвідповідально, а й може бути небезпечно як для пса, так і для інших учасників руху.

Чому не можна залишати собаку саму у машині?

Перегрів або переохолодження. У теплу погоду авто швидко нагрівається. Навіть при +20 градусах за вікном, за 10 хвилин у салоні може бути +40 градусів і більше. Ризик викрадення. Ваша собака може стати жертвою крадіїв, особливо якщо порода популярна або дорога. Стрес і тривога. Тварини не розуміють, чому їх залишили самих. Це може викликати паніку, тривожність, погане самопочуття, а іноді й агресивну поведінку. Пошкодження авто або травми. Собака може почати гризти сидіння, дроти або елементи салону. Або ж – випадково натиснути на важелі чи педалі, що може призвести до руху авто, особливо у випадках з автоматичною трансмісією.

Додамо, що у багатьох країнах, зокрема в ЄС, США та Канаді, за це передбачені штрафи, адміністративна відповідальність або навіть вилучення тварини.

Тим часом у Камбоджі зняли вірусне відео ящірки з "вогняним" хвостом, яке викликало ажіотаж у мережі.