Цікаве відео з'явилося в акаунті scaryencounter, передає 24 Канал.
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На записі видно, як ящірка повзе стіною, а її хвіст раптово засвічується яскравим світлом – саме це нагадало глядачам Чармандера – популярного персонажа з серіалу "Покемони", в якого постійно палає хвіст.
За словами автора допису, чоловік вийшов у задній двір і натрапив на гекона. Придивившись, він помітив, що з кінчика хвоста ящірки виривається невелике полум'я. Хвіст "загорявся" кожні кілька секунд, що виглядало дивовижно – і стало причиною вірусного успіху відео.
Хоча точний час і місце зйомки поки невідомі, відео стало справжнім хітом у мережі за лічені дні.
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Що це за ящірка?
Коментатори висунули кілька версій:
- Це могла бути Riama cashcaensis, відома як ящірка-лампочка, хвіст якої світиться при відбитті сонячного світла.
- Інший надзвичайно рідкісний вид ящірок, хвіст яких справді може виробляти іскри через тертя мікроволокон. Деякі стверджують, що саме цей вид став прототипом Чармандера.
Покемон Чармандер / Фото PiBig
Також люди вважають, що це – оптична ілюзія: хвіст просто відбиває сонячне проміння.
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