Кумедний момент вдалося спіймати на відео. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку @prettyladypenny.

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Чим кіт розсмішив мережу?

Вперше Пенні вирішила застрибнути у холодильник ще у червні. "Охолоджуюся через спеку, звісно! Але мама цього не розуміє", – так її власниця підписала відео, яке опублікувала в соцмережах.

На цих кадрах видно, як жінка кілька разів намагалася витягнути улюбленця, але тварина вперто чіплялася за свою "зону комфорту" і "боролася" за право залишатися там, прямо серед продуктів.

Кішка залізла у холодильник і не хотіла звідти вилазити: дивіться відео

Наприкінці липня Пенні вирішила повторити свій "подвиг". Господарка опублікувала нове фото, на якому вона уважно "вивчає" вміст холодильника. "Мама була неуважною. Я знову це зробила", – йдеться в описі до публікації.



Кішку знову "застукали на місці злочину" / Фото з інстаграм-сторінки prettyladypenny

Як реагують у мережі?

У коментарях люди підтримували Пенні, адже на вулиці – спека. Мовляв, можна зрозуміти бажання тваринки "охолодитися". Дехто навіть називає холодильник "раєм для кота". А є й такі, які пишуть, що залюбки і самі б сховалися туди, якби могли поміститись.

"Ох, звісно, це ж рудий кіт", – написав один з підписників. Річ у тому, що у мережі давно жартують про те, що коти саме такого окрасу – хаотичні, гіперактивні та часто потрапляють у курйозні ситуації. Насправді ж це просто стереотип, не підкріплений науковими доказами.

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