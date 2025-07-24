Максимус уже кілька тижнів живе в офіційній резиденції голови бельгійського уряду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Де Вевера.

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Що відомо про минуле Максимуса?

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер розповів, що взяв із притулку кота породи скоттіш-фолд (шотландська висловуха), якого назвав Максимус Тексторіс Пульчер. Раніше кіт жив у дикій природі, де підхопив вірус імунодефіциту котів.

Через це, як пояснив Де Вевер, тварина тепер не може контактувати з іншими котами і мусить жити лише у приміщенні. Вірус імунодефіциту котів не лікується, але тваринки можуть жити з ним багато років при правильному догляді.

Попри складне минуле, Максимус успішно адаптувався до нового життя. За словами політика, пухнастий уже встиг долучитися до урядової рутини, особливо під час нічних переговорів.

"Він вчасно втручався, висловлюючи скарги, які ідеально підсумовували ситуацію", – жартома написав прем’єр.

У коментарях люди просять політика добре дбати про нового мешканця резиденції. А сам Де Вевер продовжує публікувати фото Максимуса, який тепер щоденно спостерігає за політичним життям країни.

Раніше мережу облетіли кадри з котиком президента Індонезії. Він отримав право на державний супровід і охорону, оскільки вважається частиною президентського майна.