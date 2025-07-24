Максимус уже несколько недель живет в официальной резиденции главы бельгийского правительства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Де Вевера.

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Что известно о прошлом Максимуса?

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер рассказал, что взял из приюта кота породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая), которого назвал Максимус Тексторис Пульчер. Ранее кот жил в дикой природе, где подхватил вирус иммунодефицита котов.

Из-за этого, как объяснил Де Вевер, животное теперь не может контактировать с другими котами и должно жить только в помещении. Вирус иммунодефицита котов не лечится, но животные могут жить с ним много лет при правильном уходе.

Несмотря на сложное прошлое, Максимус успешно адаптировался к новой жизни. По словам политика, пушистый уже успел приобщиться к правительственной рутине, особенно во время ночных переговоров.

"Он вовремя вмешивался, высказывая жалобы, которые идеально суммировали ситуацию", – в шутку написал премьер.

В комментариях люди просят политика хорошо заботиться о новом жителе резиденции. А сам Де Вевер продолжает публиковать фото Максимуса, который теперь ежедневно наблюдает за политической жизнью страны.

Ранее сеть облетели кадры с котиком президента Индонезии. Он получил право на государственное сопровождение и охрану, поскольку считается частью президентского имущества.