Пушистого жителя президентской резиденции зовут Бобби Кертанегара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

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Как во власти объяснили такие привилегии кота?

Как сообщает издание, заместитель госсекретаря Юри Ардианторо подтвердил: кот считается частью президентского имущества, а значит, автоматически подлежит защите со стороны государства. "Дело не только в президенте, но и в том, что за сохранение президентской собственности отвечает государство", – объяснил чиновник.

Широкую огласку история получила после того, как Бобби появился на публичном мероприятии Cat Lovers Social Day 2025. В сети быстро разлетелось видео, на котором видно, как белого кота в коляске сопровождает полиция, а сам любимец торжественно выезжает на сцену.

Как кот президента прибыл на Cat Lovers Social Day 2025: смотрите видео

MIRIS



Digaji dengan keringat rakyat

Cuma buat mengawal seekor kucing?



Sudah sebegitu tersesatkah kita sebagai bangsa sampai praktek seperti ini masih bisa berlangsung di tahun 2025? pic.twitter.com/CRFySxHxm2 - ꦩꦸꦂꦠꦝ (@MurtadhaOne1) 15 июля, 2025 г

Кадры вызвали шквал реакций и дискуссий в соцсетях. "Жалко. Получать оплату только за то, чтобы сопровождать кота?", – возмутился один из пользователей платформы Х. Такие практики, по его мнению, свидетельствуют о том, что индонезийцы могли "заблудиться как нация".

Однако не все разделяют такое мнение. Часть комментаторов защищает необычный статус животного, отмечая, что лучше уж эти ресурсы пойдут на уход за котом, чем "в карманы чиновников".

До того, как попасть в дом президента Бобби был бездомным котом. Прабово приютил его почти 9 лет назад. Теперь пушистик имеет не только официальный статус, но и собственные страницы в соцсетях, где за ним следят сотни тысяч людей.

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