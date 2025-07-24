Об уникальных способностях кошки рассказала ее владелица Виктория Илькив. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Украинской правды.

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Что известно о пушистой звезде?

По ее словам, любимица живет в семье уже более 3 лет. Ее взяли из приюта, где она оказалась после смерти предыдущей хозяйки. С тех пор кошка стала полноправным членом семьи и поразила всех своим умом и отзывчивостью.

Мы ни разу не приучали ее специально ходить в укрытие. Просто несколько раз брали с собой – и она сама все запомнила,

– рассказала Виктория.

Каждый раз, когда раздается воздушная тревога, кошка не паникует – она внимательно наблюдает за хозяевами и, только те берут вещи, бежит в укрытие. Знает, на каком этаже остановиться, не путает этажи, даже если в лифте еще кто-то едет. А после отбоя – уверенно ведет семью обратно.

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А что же происходит в укрытии?

В укрытии кошка ведет себя спокойно, хотя во время тревоги не ест. Только возвращается домой – сразу направляется к миске. Владельцы шутят, что это уже "традиция – заесть стресс", поэтому балуют ее любимыми лакомствами:

креветками,

наггетсами,

чипсами Pringles.

Эта история – еще одно напоминание о силе связи между людьми и животными, а также о том, как даже самые маленькие члены семьи могут быть опорой в сложные времена.

К сожалению, в ночь на 24 июля российская армия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками типа "Шахед", а также ракетами. Среди городов, которые оказались под ударом, была Одесса.