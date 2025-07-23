Забавный инцидент произошел в Таиланде. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Центра для защиты и ухода за слонами Tusker Shelter.

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Что пытался сделать слоненок?

Смотрители центра сняли эпические кадры и поделились ими в сети. На видео видно, как животное подходит к раскладному стулу, немного "колеблется", а после этого пытается сесть задними ногами – почти как человек.

Впрочем, конструкция явно не была рассчитана на такой вес. Поэтому через несколько секунд стул не выдержал и упал вместе со слоненком.

Реакция животного – самая эффектная часть видео. Слоненок решил "разобраться" со стульчиком, а потом безуспешно пытался разложить его и попробовать снова.

"Просто хочет спокойно сесть, но стул этого не понимает. Маленькое желание покоя – и колебания со стулом", – так описали эту ситуацию в Tusker Shelter.

Слоненок упорно пытается усесться на пластиковый стул: смотрите видео

Видео со слоненком собирает сотни тысяч просмотров в сети. В комментариях люди советуют поискать ему стул побольше и называют "очень милым животным".



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