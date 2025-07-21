Несмотря на усилия местных властей и специалистов по борьбе с вредителями, ситуация остается почти бесконтрольной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Суслики Ричардсона – это вид грызунов, что является близким родственником обычного суслика и сурка. Они живут преимущественно в Северной Америке – в прериях Канады и севере США.

Почему местные жители обеспокоены?

Джошуа Герман, эксперт по контролю над животными, сравнил нынешнюю борьбу с грызунами с "противостоянием человеку урагана". "Это бесполезно, если я ставлю ловушки, а мой сосед – нет. Без общей стратегии успеха не будет", – объяснил он.



Джошуа Герман рядом с норами, вырытыми сусликами Ричардсона / Фото AP

Проблема вышла далеко за пределы частных дворов. Грызунов фиксируют даже на взлетно-посадочных полосах военной авиабазы в Майноте, а также возле нескольких школьных учреждений. "Без преувеличений – их миллионы. Это постоянная борьба с природой. Они здесь были еще до нас", – отметил Джаред Эдвард, директор по инфраструктуре школ города.

Как бороться с проблемой?

Среди жителей растет тревога. Пашоне Грендсон поделилась, что грызуны не только уничтожают растения во дворе, но и проникают в дома: один залез в спальню ее дочери.

Это ужасно. Я не знаю, какие болезни они переносят, и волнуюсь, что он может укусить ребенка,

– рассказала женщина.

Пока не существует единого метода контроля популяции. Среди вариантов – ловушки, отравленные приманки или же регулирование размножения сусликов. Герман считает последний подход самым перспективным. "Они, конечно, милые. Но это вредители. И если дать им свободно плодиться, последствия будут угрожающими", – объяснил он.

Ранее мы рассказывали, что робо-койоты будут патрулировать военные аэродромы в США, чтобы отпугивать птиц и уменьшать риски многомиллионных убытков.