Американские военные планируют сделать беспилотных робо-койотов полностью автономными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Что не так с птицами?

Маршруты пернатых часто пролегают через аэропорты, ведь они не различают эти территории от любой другой открытой местности. Если во время взлета птица окажется на пути самолета, это может спровоцировать немало проблем: от повреждения корпуса и даже до вывода систем из строя. После этого самолет непременно отправят на проверку и ремонт.

Но отмена рейса и немалые расходы – не худший вариант развития событий. Ведь воздушное судно может разбиться, а пилот – погибнуть. Это повлечет за собой многомиллионные убытки, не говоря уже о том, что человеческая жизнь – вообще не имеет цены.

Последствия столкновения самолета с птицами / Фото Breaking Aviation News

Активно искать решение этой проблеме начали еще в 1970-х годах. Тогда стартовала программа USAF BASH – Avian Hazard Advisory System, что переводится как Система предупреждения об опасности, связанной с птицами. Она анализирует данные о погоде, особенности местности и активность птиц и прогнозирует риски. Эта система позволила на 70% уменьшить случаи столкновений.

Как отгоняют птиц сейчас?

Военные используют записи звуков хищных птиц и просто птиц в стрессе. Их транслируют на специальных динамиках. Кроме этого, помогают и натренированные собаки, пиротехнические устройства и силуэты хищников.

Помогает также вырубка деревьев и кустов вокруг территории аэродрома, уход за травой и уборка водоемов (чтобы было меньше насекомых). И все это работает, но, к сожалению, этого все еще мало.

Чем уникальны робо-койоты?

Сначала американская армия хотела применить робо-собак. Но тестирование на аэродромах показали, что птицы на них фактически не реагируют. А вот роботические койоты, в отличие от собак, демонстрируют более высокую скорость, что привлекает внимание пернатых. Влияет также и то, что чучела койотов имеют довольно опасный вид.

Роботический койот – это фактически игрушечное устройство с чучелом животного. Еще одно их преимущество – низкая стоимость. Благодаря этому фактору армия может себе позволить патрулирование территории сразу стаей таких дронов. В планах военных – полная автономия этих "койотов", они сами будут отправляться к зарядной станции, когда батарея будет "на нуле".



Робо-койот напоминает детскую игрушечную машинку / Фото Engineer Research and Development Center/Army Corps of Engineers

В Defence Express предположили, что робо-койоты могут быть оборудованы GPS с выделенными запрещенными зонами в виде взлетно-посадочных полос. Ведь благодаря этому они сами не будут создавать опасностей для самолетов.

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