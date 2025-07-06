Инцидент произошел на одной из самых загруженных дорог штата – автомагистрали I-26. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу правоохранителей в фейсбуке.
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Что известно об инциденте
Как сообщает патрульная полиция, правоохранителям поступил вызов о животном, выбежавшем на трассу и представлявшем опасность для участников движения. Прибыв на место, офицеры заметили дикого поросенка и бросились за ним вдогонку. Видео с забавного инцидента полицейские опубликовали в своих соцсетях.
На кадрах видно, как двое офицеров бежали за испуганным поросенком, а потом один из них осторожно оттащил животное с проезжей части.
Это был один из самых забавных вызовов в моей жизни,
– прокомментировал офицер Буллард, который помогал с "задержанием".
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К счастью, поросенок не получил никаких травм. Его передадут ветеринарам для обследования и решения, куда переселить дикого путешественника.
В полиции отметили, что после инцидента движение на трассе было быстро восстановлено, а правоохранители в очередной раз доказали: готовы реагировать на любые вызовы – даже если нарушитель четвероногий.
Ранее мы писали о мужчине из Индии, который оседлал верблюда на трассе в Хайдарабаде и не смог его остановить. К счастью, он был спасен случайными свидетелями.