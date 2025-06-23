Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NDTV.

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Что известно о курьезном инциденте

Двое мужчин, проезжая по трассе, обратили внимание на мужчину, который ехал по трассе верхом на верблюде. Наездник оказался нетрезвым и не контролировал животное – оно упорно двигалось по дороге, и, кажется, не намеревалось останавливаться.

Тогда случайные свидетели поняли, что наездник попал в беду и не может самостоятельно остановить животное. Тогда мужчины на машине не растерялись: обогнали животное, смогли остановить его и помогли мужчине слезть с необычного "транспорта".

В Индии произошел курьезный инцидент: смотрите видео

Видео этого приключения за шесть дней стало вирусным: почти 1 миллион просмотров и более 30 тысяч лайков. Пользователи соцсетей взорвались комментариями:

"Молодцы. Спасли жизнь мужчине и животному".

"Я больше за верблюда переживал".

"Жизнь в Индии – это всегда неожиданность".

"Почему вообще ему пришло в голову ехать верхом в таком состоянии?".

К счастью, обошлось без пострадавших – и для мужчины, и для верблюда. Тем временем во временно оккупированном Крыму лев напал на известного местного коллаборанта Олега Зубкова и сильно его травмировал. Инцидент произошел в сафари-парке "Тайган" в Севастополе.