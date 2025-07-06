Інцидент стався на одній із найзавантаженіших доріг штату – автомагістралі I-26. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку правоохоронців у фейсбуці.

Дивіться також Жінки влаштували масштабний пранк на службі у церкві: реакція їхніх чоловіків вражає

Що відомо про інцидент

Як повідомляє патрульна поліція, правоохоронцям надійшов виклик про тварину, що вибігла на трасу та становила небезпеку для учасників руху. Прибувши на місце, офіцери помітили дикого порося і кинулися за ним навздогін. Відео з кумедного інциденту поліцейські опублікували у своїх соцмережах.

На кадрах видно, як двоє офіцерів бігли за переляканим поросям, а потім один із них обережно відтягнув тварину з проїжджої частини.

Це був один із найкумедніших викликів у моєму житті,

– прокоментував офіцер Буллард, який допомагав з "затриманням".

Поліція Південної Кароліни "переслідувала" порося: дивіться відео

На щастя, порося не отримало жодних травм. Його передадуть ветеринарам для обстеження та вирішення, куди переселити дикого мандрівника.

У поліції зазначили, що після інциденту рух на трасі було швидко поновлено, а правоохоронці вкотре довели: готові реагувати на будь-які виклики – навіть якщо порушник чотириногий.

Раніше ми писали про чоловіка з Індії, який осідлав верблюда на трасі у Хайдарабаді та не зміг його зупинити. На щастя, він був врятований випадковими свідками.