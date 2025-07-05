Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's the Jam.

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Веселу витівку влаштувала місцева жителька Крістен Комбо, яка створила груповий чат і залучила до участі сотні інших жінок. Учасниці жарту переконали своїх партнерів одягнути на службу світло-блакитну сорочку з коротким рукавом і дрібним візерунком у клітинку. Ідея полягала в тому, щоб нічого не підозрюючи, чоловіки з'явилися у храмі в однаковому одязі.

На відео, яке Крістен опублікувала в соцмережах, видно десятки збентежених чоловіків, що поступово починають усвідомлювати, що стали жертвами змови.

Пранк у США: дивіться відео

Ці кадри швидко стали вірусними – ролик набрав понад 20 мільйонів переглядів.

Я не очікувала, що ажіотаж буде настільки великим! Ми просто хотіли трохи повеселитися. Вийшло так, що за три дні замовили 200 однакових сорочок,

– поділилася Крістен.

Жінка також зазначила, що цей день став одним із найвеселіших у житті місцевої громади: люди сміялися, фотографувалися та вітали одне одного з успішним жартом.

Раніше ми писали про інший пранк, який влаштували у Росії. Там хтось повісив у ліфт портрет російського диктатора Володимира Путіна. Реакція росіян була промовиста.