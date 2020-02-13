Це що за лайно? Як пранк у ліфті показав реальну підтримку Путіна

Уже близько тижня мережею шириться відео з ліфту московської багатоповерхівки, де блогер вчепив портрет президента РФ Володимира Путіна та камеру, яка записувала реакцію мешканців будинку на таке оновлення. Ролик уже набрав понад два мільйони переглядів. А ми розбираємося, яким насправді є ставлення росіян до президента і чому це – більше, ніж пранк.

Портрет Путіна в ліфті: що це було?

Жартівлива акція спричинила справжні дебати стосовно реального рівня підтримки росіянами свого незамінного лідера – багато людей сприймали таке оновлення негативно. Мешканці будинку дивувалися, лякалися і не стримували емоцій:

"Навіщо він тут?"

"Це – найгірше, що могло статися з нашим будинком після капремонту"

"Що це в біса таке? Хто це взагалі придумав? Тебе ж просто знищать… (звертається до портрета, – 24)"

"What the fuck? Ви знущаєтеся чи що? Куди звернутися? Я не хочу на ось це дивитися"

"Зараз йому намалюють роги і вуса"

"Чорта повісили, бл*ть. З рогами".

Це що за лайно? Ой, так не можна говорити (сміється, – 24). А камера зі звуком пише? Який жах!

– говорить ще одна з мешканок будинку і потім, сміючись, картинно б'є поклони для фото.

Показово, що молодша дівчина, яка заходила до ліфту після бабусі, запропонувала зняти портрет. Остання занепокоїлася: "Та навіщо?", хоча сама перед цим зізналася, що таке оновлення її налякало.

Позитивною можна назвати хіба що реакцію сімейної пари з дитиною. Мама каже малюку: "Ось, це – наш президент, Володимир Володимирович". І просить з ним привітатися.

Дехто з мешканців стривожено замовкає, помічаючи камеру. У якийсь момент портрет Путіна несподівано падає. Хлопець, який якраз їхав у ліфті, замислився, подивився на камеру, і з легкою панікою почав чіпляти портрет на місце.

Дивіться повне відео пранка:

Як зазначив автор ролика Башир Дохов в інтерв’ю Російській службі ВВС, відео було зняте ще рік тому. Сама зйомка велася близько трьох годин і, за словами Дохова, більшість реакцій у ролик не увійшли. Він відбирав лише найбільш кумедні.

По суті, те, що прибрав, приблизно зводиться до двох реакцій. Перша – коли люди нібито взагалі не помічають (портрет, – 24)... І друга – це людина бере телефон, фотографує і починає писати в соціальні мережі або скидати в чати. Що люди писали в соціальних мережах? Я не знаю, як це знайти, але було б цікаво теж подивитися,

– пояснює автор ролика.

І додає: це зараз всі говорять, що це було головне соціологічне опитування, а він все-таки робив відео, щоб воно було цікавим. Реакцій, де б люди щиро кланялися і говорили, що раді портрету Путіна, не було.

Рейтинги Путіна в Росії: що бачимо VS реальність

Хоч відео і передусім жартівливого характеру, у Росії воно вчергове порушило одвічне питання – яким же насправді є рейтинг Володимира Путіна? Деякі російські ЗМІ навіть припустили, що автора ролика заарештували через пранк. Цю інформацію спростував сам блогер.

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Згідно з офіційними опитуваннями, які показують росіянам, Путін є домінуючою фігурою у політиці РФ чи не усі 20 років перебування при владі. Так, федеральні соціологічні служби запевняють: наразі Путіна підтримують близько 73% росіян. Незалежні організації, як от "Левада-Центр", показують дещо меншу цифру – 68%. Тоді як пік популярності російського лідера був у 2014 році (після анексії Криму) – у той час рівень його підтримки складав 86%. Таким рейтингам могли б позаздрити більша частина західних політиків. Однак є одне "але".



Дівчина "поклоняється" портрету Путіна / скріншот відео з каналу "Блог Бабули"

Існують і дещо інші цифри – так званий "електоральний рейтинг" президента РФ (чи проголосували б люди за Путіна, якби вибори відбулися наступної неділі), згідно з останніми даними, складає 38%. І це уже не так вражаюче.

Як зазначав у коментарі 24 каналу політичний експерт Віктор Каспрук, у Росії справді відбувся політичний дефолт. Довіра до Путіна опустилася і в Кремлі розуміють, що такими темпами виграти вибори буде проблематично. Саме тому вони місяць тому вирішили діяти на упередження – відправити уряд у відставку, таким чином відвівши удар, як від Медведєва, так і від Путіна, за катастрофічні наслідки, до яких призвела їхня політика.

І, за словами експерта, Путін розуміє: якби раптом прийшли нові люди в російську політику – нинішній владі, йому зокрема, прийдеться дуже жорстко відповідати за скоєне за 20 років.



Насправді рейтинг Путіна стрімко падає / Getty Images

Тому зараз у Росії особливу увагу приділяють моментам, які можуть негативно вплинути на рейтинги президента.

Чого варта лише історія з якутським шаманом, який понад півроку пішки йшов до Москви, щоб "вигнати Путіна", чим привернув увагу всього світу. Російські силовики чоловіка затримали, відправили до психоневрологічного диспансера, а згодом визнали неосудним. Той оголосив про новий похід і направив скаргу у Європейський суд з прав людини.

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А напередодні стало відомо про звільнення з посади офіцера-підводника Олега Лавренчука, який, перебуваючи у нетверезому стані, лаявся на портрет Путіна. Зараз той намагається відновитися на службі через суд.

Історіями з затриманням активістів, які виходять на акції проти президента РФ уже нікого не здивуєш. З останніх – у Санкт-Петербурзі поліція заарештувала Євгена Козлова, який тримав плакат з портретом Путіна та написом "Кощій беззмінний".

Чи далекий від істини жарт?

Портретів Володимира Путіна у ліфтах в Росії, певно, більше немає. Однак його прихильники мають чимало інших способів проявити свою любов до нього.

Наприклад, президента Росії зображають на іконах. Деякі з них потім продають у сувенірних магазинах, аеропортах та на сайтах безкоштовних оголошень.



Путін у вигляді божества чи янгола у сувенірних крамницях РФ зустрічається часто

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков уже заявив: у президента "не вітають появу ікон з його зображенням".

Але шанувальники очільника Кремля не обмежуються його прижиттєвою канонізацією. Популярністю користуються також монети з зображенням Путіна, його погруддя з різних матеріалів, каблучки з обличчям, візитівки та навіть копії термочашки – знаменитого "стакана Путина", якому федеральні канали присвячують цілі сюжети.



Онлайн-магазини наповнені й іншими химерними товарами з Путіним

Проте таке ідолопоклонство навряд чи можна вважати показником великого рівня підтримки російського президента серед населення. Зрештою, як жартують у РФ, росіяни діляться на дві частини: ті, хто любить Путіна, і ті, хто вміє читати, писати та мислити критично.