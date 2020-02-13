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      В Росію повертається Конституційна монархія?

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      У російських умовах не місце прикрашає людину, а людина - місце / 24 канал

      Серед поправок до фактично нової "путінської" Конституції схвалені до другого читання пропозиції, які дадуть можливість колишнім президентам Росії стати довічними членами Ради Федерації країни, та й сама когорта тих, кого призначають главою держави "сенаторів" збільшиться до 30 осіб. Причому семеро з них повинні призначатися назавжди.

      Могут сказать, что это просто почетная пенсия, ведь Совет Федерации давно уже превратился в отстойник для политиков, которые либо пережили свое региональное или федеральное влияние, либо решили получить отступного за уход с должности руководителя региона, либо устали от прозябания в Госдуме. Но в российских условиях не место красит человека, а человек – место. Владимир Путин подтвердил правоту этой пословицы, когда пересел из кресла президента в кресло премьер-министра Российской Федерации. Тогда многим тоже поначалу казалось, что режим если не рухнул, то "либерализуется", не отрезвило даже нападение на Грузию. Но Путин так и остался первым лицом этого режима – вплоть до возвращения в Кремль.

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      И если бывший президент вместе с другим бывшим президентом окажется навечно в Совете Федерации – его можно избрать председателем палаты, а можно и не избирать, а просто ему кланяться, когда он соизволит появляться на заседаниях, – то это и будет узаконенная и даже почти конституционная монархия, о реставрации которой так любят говорить в кремлевских кабинетах. Исправление ошибок уже не только Бориса Николаевича с его вольницей, не только Михаила Сергеевича с его крахом великой державы, но и Владимира Ильича с его нездоровой ненавистью к трону.

      И возвращение к Иосифу Виссарионовичу – вот у кого были и держава, и трон, и всеобщее уважение, и страх, а вольницы никакой не было отродясь. А должности? Иосиф Виссарионович скончался рядовым секретарем ЦК партии и председателем Совета Министров. "Главой государства" – председателем президиума Верховного Совета СССР – при нем служил в этот момент уже даже не благополучно отправленный в могилу на Красной площади дедушка Калинин, а серый неприметный функционер Николай Шверник, которого по этому случаю даже не захотели делать членом Политбюро.

      Неужели Путин не найдет себе такого Шверника? Я думаю, выстроится очередь Шверников в штатском! А страной в это время станет компетентно управлять когорта всем известных отцов, "пожизненных сенаторов" во главе с Первым Пожизненным и Вторым Пожизненным. Ну а потом все мы знаем, что будет: безумие геронтократии, эстафета похорон, делу Путина верны, перестройка, демократия, гласность, реформы, какую страну потеряли...

      И исправление ошибок.

      Источник: Грани.Ру.

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      Автор: Віталій Портников
      Теги: Публікації Новини політики Новини Росії Володимир Путін Конституція
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