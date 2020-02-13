17:00
13 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, 12 февраля
      Вести.UA: Пополнение украинской политической диаспоры в РФ. Кусок монобольшинства хотят откусить
      Вєсті.UA
      20:33, 12 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020

      В Россию возвращается Конституционная монархия?

      0
      В российских условиях не место красит человека, а человек – место / 24 канал

      Среди поправок к фактически новой "путинской" Конституции одобрены ко второму чтению предложения, которые дадут возможность бывшим президентам России стать пожизненными членами Совета Федерации страны, да и сама когорта назначаемых главой государства "сенаторов" увеличится до 30 человек. Причем семеро из них должны назначаться навсегда.

      Могут сказать, что это просто почетная пенсия, ведь Совет Федерации давно уже превратился в отстойник для политиков, которые либо пережили свое региональное или федеральное влияние, либо решили получить отступного за уход с должности руководителя региона, либо устали от прозябания в Госдуме. Но в российских условиях не место красит человека, а человек – место. Владимир Путин подтвердил правоту этой пословицы, когда пересел из кресла президента в кресло премьер-министра Российской Федерации. Тогда многим тоже поначалу казалось, что режим если не рухнул, то "либерализуется", не отрезвило даже нападение на Грузию. Но Путин так и остался первым лицом этого режима – вплоть до возвращения в Кремль.

      Обратите внимание: Россия встает с колен: даже пропагандисты хохочут с мифов о соцвыплатах (видео)

      И если бывший президент вместе с другим бывшим президентом окажется навечно в Совете Федерации – его можно избрать председателем палаты, а можно и не избирать, а просто ему кланяться, когда он соизволит появляться на заседаниях, – то это и будет узаконенная и даже почти конституционная монархия, о реставрации которой так любят говорить в кремлевских кабинетах. Исправление ошибок уже не только Бориса Николаевича с его вольницей, не только Михаила Сергеевича с его крахом великой державы, но и Владимира Ильича с его нездоровой ненавистью к трону.

      И возвращение к Иосифу Виссарионовичу – вот у кого были и держава, и трон, и всеобщее уважение, и страх, а вольницы никакой не было отродясь. А должности? Иосиф Виссарионович скончался рядовым секретарем ЦК партии и председателем Совета Министров. "Главой государства" – председателем президиума Верховного Совета СССР – при нем служил в этот момент уже даже не благополучно отправленный в могилу на Красной площади дедушка Калинин, а серый неприметный функционер Николай Шверник, которого по этому случаю даже не захотели делать членом Политбюро.

      Неужели Путин не найдет себе такого Шверника? Я думаю, выстроится очередь Шверников в штатском! А страной в это время станет компетентно управлять когорта всем известных отцов, "пожизненных сенаторов" во главе с Первым Пожизненным и Вторым Пожизненным. Ну а потом все мы знаем, что будет: безумие геронтократии, эстафета похорон, делу Путина верны, перестройка, демократия, гласность, реформы, какую страну потеряли...

      И исправление ошибок.

      Источник: Грани.Ру.

      Читайте также: ЕС жестко раскритиковал идею Путина переписать Конституцию

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      51569
      Автор: Виталий Портников
      Теги: Новости политики Публикации Новости России Владимир Путин Конституция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 В Россию возвращается Конституционная монархия?
      Віталій Портников
      сегодня , 15:50 Взрывы посылок в Амстердаме: что известно
      Ірина Кошанська 138
      11 февраля , 14:51 Как начать зарабатывать покером: 10 советов игрокам
      126
      сегодня , 12:30 Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европы
      161
      сегодня , 15:00 Трамп создает для России мучительную реальность
      Лілія Шевцова 354
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук