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      ЕС жестко раскритиковал идею Путина переписать Конституцию

      29 Читати новину українською
      ЕС жестко раскритиковал идею Путина / tass.ru

      Российский президент Владимир Путин собирается провести конституционную реформу, которая предусматривает приоритет Конституции РФ над международными законами и договорами. В Евросоюзе выразили обеспокоенность по этому поводу.

      Делегация ЕС в Совете Европы обнародовала официальное заявление о планах Путина.

      Обратите внимание: Выгодно для Путина: реакция россиян на изменения в Конституции России

      В ней говорится, что согласно Венской конвенции о праве международных договоров государство не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения договора, включая Европейскую конвенцию о правах человека.

      Делегация считает, что поправки в Конституцию России вызывают серьезную озабоченность по поводу способности Российской Федерации выполнять свои международно-правовые обязательства.

      Заметим, что Венецианская комиссия проведет экспертизу изменений в российской Конституции, не дожидаясь официальный запрос Кремля.

      Что известно о Венецианскую комиссию?Венецианская комиссия или Европейская комиссия за демократию через право – совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключение о соответствии проектов законодательных актов в разных странах европейским стандартам и ценностям.

      Что Путин хочет сделать с конституцией РФ

      Предложенные российским президентом изменения являются самыми масштабными политическими реформами в истории России после одобрения Конституции в 1993 году.

      Путин планирует:

      • Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;
      • По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;
      • Перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Госдуму и позволить ей увольнять судей Верховного и Конституционного судов.
      • Изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более 2 сроков подряд;
      • Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет);
      • Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).

      К теме: Поправки Путина в Конституцию России вынесут на референдум до 1 мая

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Конституция Законодательство Евросоюз Отставка правительства России
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