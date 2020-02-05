ЕС жестко раскритиковал идею Путина переписать Конституцию

Российский президент Владимир Путин собирается провести конституционную реформу, которая предусматривает приоритет Конституции РФ над международными законами и договорами. В Евросоюзе выразили обеспокоенность по этому поводу.

Делегация ЕС в Совете Европы обнародовала официальное заявление о планах Путина.

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В ней говорится, что согласно Венской конвенции о праве международных договоров государство не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения договора, включая Европейскую конвенцию о правах человека.

Делегация считает, что поправки в Конституцию России вызывают серьезную озабоченность по поводу способности Российской Федерации выполнять свои международно-правовые обязательства.

Заметим, что Венецианская комиссия проведет экспертизу изменений в российской Конституции, не дожидаясь официальный запрос Кремля.

Что известно о Венецианскую комиссию?Венецианская комиссия или Европейская комиссия за демократию через право – совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключение о соответствии проектов законодательных актов в разных странах европейским стандартам и ценностям.

Что Путин хочет сделать с конституцией РФ

Предложенные российским президентом изменения являются самыми масштабными политическими реформами в истории России после одобрения Конституции в 1993 году.

Путин планирует:

Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;

По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;

Перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Госдуму и позволить ей увольнять судей Верховного и Конституционного судов.

Изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более 2 сроков подряд;

Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет);

Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).

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