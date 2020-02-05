ЕС жестко раскритиковал идею Путина переписать Конституцию
Российский президент Владимир Путин собирается провести конституционную реформу, которая предусматривает приоритет Конституции РФ над международными законами и договорами. В Евросоюзе выразили обеспокоенность по этому поводу.
Делегация ЕС в Совете Европы обнародовала официальное заявление о планах Путина.
Обратите внимание: Выгодно для Путина: реакция россиян на изменения в Конституции России
В ней говорится, что согласно Венской конвенции о праве международных договоров государство не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения договора, включая Европейскую конвенцию о правах человека.
Делегация считает, что поправки в Конституцию России вызывают серьезную озабоченность по поводу способности Российской Федерации выполнять свои международно-правовые обязательства.
Заметим, что Венецианская комиссия проведет экспертизу изменений в российской Конституции, не дожидаясь официальный запрос Кремля.
Что известно о Венецианскую комиссию?Венецианская комиссия или Европейская комиссия за демократию через право – совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключение о соответствии проектов законодательных актов в разных странах европейским стандартам и ценностям.
Что Путин хочет сделать с конституцией РФ
Предложенные российским президентом изменения являются самыми масштабными политическими реформами в истории России после одобрения Конституции в 1993 году.
Путин планирует:
- Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;
- По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;
- Перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Госдуму и позволить ей увольнять судей Верховного и Конституционного судов.
- Изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более 2 сроков подряд;
- Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет);
- Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).
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