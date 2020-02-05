ЄС жорстко розкритикував ідею Путіна переписати Конституцію

Російський президент Володимир Путін збирається провести конституційну реформу, яка передбачає пріоритет Конституції РФ над міжнародними законами і договорами. В Євросоюзі висловили стурбованість з цього приводу.

Делегація ЄС у Раді Європи оприлюднила офіційну заяву щодо планів Путіна.

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У ній мовиться, що відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів держава не може посилатися на положення свого внутрішнього права як виправдання для невиконання договору, включаючи Європейську конвенцію про права людини.

Делегація вважає, що поправки до Конституції Росії викликають серйозну заклопотаність з приводу здатності Російської Федерації виконувати свої міжнародно-правові зобов'язання.

Зауважимо, що Венеціанська комісія проведе експертизу змін до російської Конституції, не чекаючи на офіційний запит Кремля.

Що відомо про Венеціанську комісію?Венеціанська комісія або Європейська комісія за демократію через право – дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів у різних країнах європейським стандартам та цінностям.

Що Путін хоче зробити із конституцією РФ

Запропоновані російським президентом зміни є наймасштабнішими політичними реформами в історії Росії після схвалення Конституції в 1993 році.

Путін планує:

Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;

По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;

Перерозподілити повноваження між гілками влади, наділити повноваженнями Державну раду і дозволити їй звільняти суддів Верховного і Конституційного судів.

Змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента понад 2 термінів поспіль;

Кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки що діє віковий ценз в 10 років);

Президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).

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