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      Вигідно для Путіна: реакція росіян на зміни до конституції Росії

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      Як росіяни ставлять до змін в конституцію? / Gettyimages

      Більшість росіян вважає, що конституцію Російської Федерації змінюють в інтересах чинного президента Володимира Путіна.

      Згідно з опитуванням "Левада-центру", 47% в респондентів вважають – поправки в конституцію вигідні чинному президенту Росії, щоб залишитись при владі після 2024 року.

      До слова: У Москві протестують через зміни Путіна до конституції – фото та відео

      Однак 44% громадян Росії досі вірять, що усе, що робить влада це для покращення життя громадян та удосконалення системи управління в державі. 

      Володимир Путні конституція
      Результати опитування "Левада-центру"

      Що відомо про зміни до конституції РФ: коротко

      15 січня Володимир Путін вніс пропозиції щодо зміни в конституцію Росії. Згідно з цими правками, значно скорочуються повноваження президента та створюється Рада Федерації, голова якого узгоджує посади силових посад в уряді. Також Путін хоче:

      • змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;
      • перерозподілити повноваження між гілками влади, наділити повноваженнями Державну раду і дозволити їй звільняти суддів Верховного і Конституційного судів;
      • змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента більше ніж 2 терміни поспіль;
      • кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки що діє віковий ценз в 10 років);
      • президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).

      Незалежні експерти вважають, що саме головою Ради Федерації стане Володимир Путін після закінчення президентської каденції та де-факто збереже владу в країні. 

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Володимир Путін Новини Росії Законодавство
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