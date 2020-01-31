Вигідно для Путіна: реакція росіян на зміни до конституції Росії

Більшість росіян вважає, що конституцію Російської Федерації змінюють в інтересах чинного президента Володимира Путіна.

Згідно з опитуванням "Левада-центру", 47% в респондентів вважають – поправки в конституцію вигідні чинному президенту Росії, щоб залишитись при владі після 2024 року.

До слова: У Москві протестують через зміни Путіна до конституції – фото та відео

Однак 44% громадян Росії досі вірять, що усе, що робить влада це для покращення життя громадян та удосконалення системи управління в державі.



Результати опитування "Левада-центру"

Що відомо про зміни до конституції РФ: коротко

15 січня Володимир Путін вніс пропозиції щодо зміни в конституцію Росії. Згідно з цими правками, значно скорочуються повноваження президента та створюється Рада Федерації, голова якого узгоджує посади силових посад в уряді. Також Путін хоче:

змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;

перерозподілити повноваження між гілками влади, наділити повноваженнями Державну раду і дозволити їй звільняти суддів Верховного і Конституційного судів;

змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента більше ніж 2 терміни поспіль;

кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки що діє віковий ценз в 10 років);

президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).

Незалежні експерти вважають, що саме головою Ради Федерації стане Володимир Путін після закінчення президентської каденції та де-факто збереже владу в країні.