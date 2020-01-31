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      Выгодно для Путина: реакция россиян на изменения в Конституции России

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      Как россияне относятся к изменениям в конституцию? / Gettyimages

      Большинство россиян считает, что конституцию России меняют в интересах президента Владимира Путина.

      Согласно опросу "Левада-центра", 47% респондентов считают – поправки в конституцию выгодные действующему президенту России, чтобы остаться у власти после 2024 года.

      К слову: В Москве протестуют из-за изменений Путина в конституции – фото и видео

      Однако 44% граждан России до сих пор верят, что все, что делает власть это для улучшения жизни граждан и совершенствования системы управления в государстве.

      Володимир Путні конституція
      Результаты опроса "Левада-центра"

      Что известно об изменениях в Конституцию РФ: коротко

      15 января Владимир Путин внес предложения относительно изменений в Конституцию России. Согласно этим правкам, значительно сокращаются полномочия президента и создается Совет Федерации, председатель которого согласовывает должности силовых должностей в правительстве. Также Путин хочет:

      • изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;
      • перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Государственный совет и позволить ему увольнять судей Верховного и Конституционного судов;
      • изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более 2 сроков подряд;
      • кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет);
      • у президента не может быть иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).

      Независимые эксперты считают, что именно председателем Совета Федерации станет Владимир Путин после окончания президентской каденции и де-факто сохранит власть в стране.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости России Законодательство Владимир Путин
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