В Москве протестуют из-за изменений Путина в Конституцию: фото и видео

Одиночные протесты из-за изменений в российской Конституции, предложенные Владимиром Путиным, состоялись в Москве. Правоохранители задержали активистов.

Пикеты состоялись 18 января вблизи здания администрации российского президента в центре Москвы, сообщает "МБХ медиа".

Знайте больше: Отставка правительства России: для чего это Путину и чего ожидать Украине

Акцию организовал муниципальный депутат Илья Азар. Российский политик объяснил, что "Путин "совершил конституционный переворот".

Полиция задержала на акции двух прокремлевских активистов, разорвали плакаты участников.

Одну женщину задержали — она разорвала чужой плакат, потому что он «оскорбляет ее чувства». Видео: @mbkhmediahttps://t.co/tgTC0dFz3V pic.twitter.com/7zOobwnyV9 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) January 18, 2020

Муниципальная депутат Юлия Галямина призвала всех противников изменений Путина присоединиться к согласованному маршу памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Она запланирована в Москве на 19 января.

Местные власти уже предупредили, что "несогласованные лозунги" будут расценивать как правонарушение.

Задержан еще один активист прокремлевского движения SERB. Он порвал чужой плакат. Видео: @mbkhmedia pic.twitter.com/Vppo6HECMV — МБХ Медиа (@MBKhMedia) January 18, 2020

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Перед этим российский президент Владимир Путин объявил предложения об изменении Конституции. Поэтому свое решение Медведев считает правильным. Новым премьером России станет Михаил Мишустин.

Что собирается изменить в российской Конституции Путин?

Предложенные российским президентом изменения являются самыми масштабными политическими реформами в истории России после одобрения Конституции в 1993 году. Путин хочет:

Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;

По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;

Перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Государственный совет и позволить ей увольнять судей Верховного и Конституционного судов.

Изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более 2 сроков подряд;

Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет);

Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).

Эксперты считают, что таким образом нынешний глава Кремля хочет упростить себе получение контроля над властью в стране после завершения его президентского срока. В 2024 году он не может баллотироваться в президенты России. Сейчас Конституция запрещает занимать эту должность более двух сроков подряд.