21:24
18 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жена Мишустина – миллионер. Российское ТВ под угрозой
      Вєсті Кремля
      21:41, 17 января
      Вести.UA. Жир: Семейное недоразумение Малюськи. Эпоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:22, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      В Москве протестуют из-за изменений Путина в Конституцию: фото и видео

      17 Читати новину українською
      В Москве прошли протесты против изменений в Конституцию, предложенных Путиным / Скриншот из видео

      Одиночные протесты из-за изменений в российской Конституции, предложенные Владимиром Путиным, состоялись в Москве. Правоохранители задержали активистов.

      Пикеты состоялись 18 января вблизи здания администрации российского президента в центре Москвы, сообщает "МБХ медиа".

      Знайте больше: Отставка правительства России: для чего это Путину и чего ожидать Украине

      Акцию организовал муниципальный депутат Илья Азар. Российский политик объяснил, что "Путин "совершил конституционный переворот".

      Полиция задержала на акции двух прокремлевских активистов, разорвали плакаты участников.

      Муниципальная депутат Юлия Галямина призвала всех противников изменений Путина присоединиться к согласованному маршу памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Она запланирована в Москве на 19 января.

      Местные власти уже предупредили, что "несогласованные лозунги" будут расценивать как правонарушение.

      Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Перед этим российский президент Владимир Путин объявил предложения об изменении Конституции. Поэтому свое решение Медведев считает правильным. Новым премьером России станет Михаил Мишустин.

      Что собирается изменить в российской Конституции Путин?

      Предложенные российским президентом изменения являются самыми масштабными политическими реформами в истории России после одобрения Конституции в 1993 году. Путин хочет:

      • Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;
      • По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;
      • Перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Государственный совет и позволить ей увольнять судей Верховного и Конституционного судов.
      • Изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более 2 сроков подряд;
      • Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет);
      • Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).

      Эксперты считают, что таким образом нынешний глава Кремля хочет упростить себе получение контроля над властью в стране после завершения его президентского срока. В 2024 году он не может баллотироваться в президенты России. Сейчас Конституция запрещает занимать эту должность более двух сроков подряд.

      Популярный бренд Zara отказался обслуживать клиентов на украинском: предлагают русский
      сегодня
      1940
      Автор: Северин Трач
      Теги: Протесты в Москве Отставка правительства России Протесты Москва Владимир Путин Новости России Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:04 Спостерігачі ОБСЄ можуть працювати в інтересах РФ: шокуючі факти
      Михайло Макарук 127
      сегодня , 19:30 Коломойський намагається "збити Гончарука": репутаційні удари по уряду
      Анна Калюжна 184
      13 января , 14:18 Как понять, что вы классные родители: объяснение психолога
      Марія Бондар 404
      16 января , 11:14 Легализация игорного бизнеса: Рада приняла законопроект в первом чтении
      Василь Денисюк 5729
      сегодня , 19:00 Багато грошей використовують не так і не там, – Нобель з економіки про причини злиднів
      Світові Медіа 513
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук