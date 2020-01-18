У Москві протестують через зміни Путіна до конституції: фото та відео

Одиночні протести через зміни до російської конституції, запропоновані Володимиром Путіним, відбулися у Москві. Правоохоронці затримали активістів.

Пікети відбулися 18 січня поблизу будівлі адміністрації російського президента в центрі Москви, повідомляє "МБХ медіа".

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Акцію організував муніципальний депутат Ілля Азар. Російський політик пояснив, що "Путін "здійснив конституційний переворот".

Поліція затримала на акції двох прокремлівських активістів, які розірвали плакати учасників.

Одну женщину задержали — она разорвала чужой плакат, потому что он «оскорбляет ее чувства». Видео: @mbkhmediahttps://t.co/tgTC0dFz3V pic.twitter.com/7zOobwnyV9 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) January 18, 2020

Муніципальна депутатка Юлія Галяміна закликала усіх противників змін Путіна приєднатися до узгодженої ходи пам’яті адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової. Вона запланована у Москві на 19 січня.

Місцева влада вже попередила, що "неузгодженні гасла" будуть розцінюввати як правопорушення.

Задержан еще один активист прокремлевского движения SERB. Он порвал чужой плакат. Видео: @mbkhmedia pic.twitter.com/Vppo6HECMV — МБХ Медиа (@MBKhMedia) January 18, 2020

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив про відставку уряду. Перед цим російський президент Володимир Путін оголосив пропозиції про зміну Конституції. Тому своє рішення Медведєв вважає правильним. Новим прем'єром Росії стане Михайло Мішустін.

Що збирається змінити в російській конституції Путін?

Запропоновані російським президентом зміни є наймасштабнішими політичними реформами в історії Росії після схвалення Конституції в 1993 році. Путін хоче:

Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;

По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;

Перерозподілити повноваження між гілками влади, наділити повноваженнями Державну раду і дозволити їй звільняти суддів Верховного і Конституційного судів.

Змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента більше 2 термінів поспіль;

Кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки що діє віковий ценз в 10 років);

Президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).

Експерти вважають, що таким чином нинішній очільник Кремля хоче спростити собі отримання контролю над владою в країні після завершення його президентського терміну. У 2024 році вінне може балотуватися в президенти Росії. Наразі Конституція забороняє обіймати цю посаду більше двох термінів поспіль