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      Правки Путіна до конституції Росії винесуть на референдум до 1 травня

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      У Росії планують до 1 травня провести референдум / 24 канал

      До 1 травня у Росії планують провести всенародний референдум. Голосуватимуть за поправки до конституції, які напередодні запропонував президент Володимир Путін.

      Про плани провести всеросійське обговорення змін повідомляє ТАСС.

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      До 1 травня пройде всеросійське добровільне голосування щодо законопроєктів, які будуть стосуватися внесення поправок до конституції, голосування пройде в один з вихідних днів,
      – йдеться в повідомленні.

      Законопроєкти про поправки до конституції, ймовірно, внесуть на розгляд Держдуми в лютому або березні. Наразі розробляється порядок проведення референдуму.

      Рада Федерації на засіданні 21 січня затвердить план реалізації положень послання президента Федеральним зборам.

      Що відомо про відставку уряду в Росії

      • Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив про відставку уряду. Перед цим російський президент Володимир Путін оголосив пропозиції про зміну конституції. Тому своє рішення Медведєв вважає правильним.
      • Новим прем’єром у Росії стане голова Федеральної податкової служби РФ Михайло Мішустін.
      • Для Медведєва Путін вирішив запровадити посаду заступника голови Ради безпеки Росії. Головою Радбезу наразі є російський президент.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Відставка уряду Росії Володимир Путін Новини Росії Конституція Референдум
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