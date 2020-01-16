Правки Путіна до конституції Росії винесуть на референдум до 1 травня

До 1 травня у Росії планують провести всенародний референдум. Голосуватимуть за поправки до конституції, які напередодні запропонував президент Володимир Путін.

Про плани провести всеросійське обговорення змін повідомляє ТАСС.

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До 1 травня пройде всеросійське добровільне голосування щодо законопроєктів, які будуть стосуватися внесення поправок до конституції, голосування пройде в один з вихідних днів,

– йдеться в повідомленні.

Законопроєкти про поправки до конституції, ймовірно, внесуть на розгляд Держдуми в лютому або березні. Наразі розробляється порядок проведення референдуму.

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