Правки Путіна до конституції Росії винесуть на референдум до 1 травня
До 1 травня у Росії планують провести всенародний референдум. Голосуватимуть за поправки до конституції, які напередодні запропонував президент Володимир Путін.
Про плани провести всеросійське обговорення змін повідомляє ТАСС.
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До 1 травня пройде всеросійське добровільне голосування щодо законопроєктів, які будуть стосуватися внесення поправок до конституції, голосування пройде в один з вихідних днів,
– йдеться в повідомленні.
Законопроєкти про поправки до конституції, ймовірно, внесуть на розгляд Держдуми в лютому або березні. Наразі розробляється порядок проведення референдуму.
Рада Федерації на засіданні 21 січня затвердить план реалізації положень послання президента Федеральним зборам.
Що відомо про відставку уряду в Росії
- Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив про відставку уряду. Перед цим російський президент Володимир Путін оголосив пропозиції про зміну конституції. Тому своє рішення Медведєв вважає правильним.
- Новим прем’єром у Росії стане голова Федеральної податкової служби РФ Михайло Мішустін.
- Для Медведєва Путін вирішив запровадити посаду заступника голови Ради безпеки Росії. Головою Радбезу наразі є російський президент.