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      Путін у Росії змінює Конституцію: яке майбутнє прогнозують чинному господарю Кремля

      1239 Читать новость на русском
      Володимир Путін / Getty Images

      Напередодні російський президент Володимир Путін здивував усіх не тільки у Росії. Річ у тім, що він заявив про найближчі зміни в Конституції РФ. Експерти припускають, що такий крок є пов’язаним з президентськими виборами 2024 року, в яких, Путін, імовірно не братиме участь. Тому господар Кремля ще більше хоче посилити свій вплив на країну.

      Як пише російське видання "Коммерсантъ" з посиланням на власні джерела, цілком імовірно, що до 2024 року Путін очолить правлячу партію "Єдина Росія". Наразі керівником цієї політсили є вже колишній прем’єр Дмитро Медведєв.

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      За словами співрозмовника ресурсу, у майбутньому саме "Єдина Росія" матиме контроль над урядом, і майбутній президент повинен буде це брати до увагу.

      Серед інших варіантів щодо майбутнього Путіна, то він може перейти у Держраду або Раду безпеки. Щодо останньої структури, то її наразі як президент очолює Путін. Крім того, чинний російський гарант планує запровадити посаду заступника голови Радбезу та запропонував він її Медведєву.

      "Все залежатиме від того, як саме буде змінено повноваження, про які згадав президент", – підкреслив експерт.

      Очільник Фонду розвитку громадянського суспільства Костянтин Костін, зі свого боку, підкреслив, що запропоновані Путіним зміни дають змогу "Єдиній Росії стати головним партнером і модератором під час обговорення цих змін. Також він вважає, що Путін створює систему, яка зможе функціонувати довгі роки і без його особистої участі.

      Це як шахова партія – він збільшує число можливих власних ходів ближче до 2024 року. Але про остаточну конфігурацію поки говорити все ж рано,
      — констатував Костін.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Відставка уряду Росії Володимир Путін Новини Росії
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