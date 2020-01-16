Путин в России меняет Конституцию: какое будущее прогнозируют действующему хозяину Кремля

Накануне российский президент Владимир Путин удивил всех не только в России. Дело в том, что он заявил о ближайших изменениях в Конституции РФ. Эксперты предполагают, что такой шаг является связанным с президентскими выборами 2024 года, в которых, Путин, вероятно, не будет принимать участие. Поэтому хозяин Кремля еще больше хочет усилить свое влияние на страну.

Как пишет российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники, вполне вероятно, что к 2024 году Путин возглавит правящую партию "Единая Россия". Сейчас руководителем этой политсилы является уже бывший премьер Дмитрий Медведев.

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По словам собеседника ресурса, в будущем именно "Единая Россия" будет иметь контроль над правительством, и будущий президент должен будет это принимать во внимание.

Среди других вариантов относительно будущего Путина, то он может перейти в Госсовет или Совет безопасности. Что касается последней структуры, то ее сейчас как президент возглавляет Путин. Кроме того, действующий российский гарант планирует ввести должность заместителя главы Совбеза и предложил он ее Медведеву.

"Все будет зависеть от того, как именно будут изменены полномочия, о которых вспомнил президент", – подчеркнул эксперт.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, со своей стороны, подчеркнул, что предложенные Путиным изменения позволяют "Единой России" стать главным партнером и модератором при обсуждении этих изменений. Также он считает, что Путин создает систему, которая сможет функционировать долгие годы и без его личного участия.

Это как шахматная партия – он увеличивает число возможных собственных ходов ближе к 2024 году. Но об окончательной конфигурации пока говорить все же рано,

– констатировал Костин.

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