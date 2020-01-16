14:05
16 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Помощники российского Деда Мороза. Жириновский переписывает гимн России
      Вєсті Кремля
      00:12, сегодня
      Вести.UA: У Вакарчука синдром Луценко. Янукович присматривает недвижимость
      Вєсті.UA
      00:25, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Путин в России меняет Конституцию: какое будущее прогнозируют действующему хозяину Кремля

      484 Читати новину українською
      Владимир Путин / Getty Images

      Накануне российский президент Владимир Путин удивил всех не только в России. Дело в том, что он заявил о ближайших изменениях в Конституции РФ. Эксперты предполагают, что такой шаг является связанным с президентскими выборами 2024 года, в которых, Путин, вероятно, не будет принимать участие. Поэтому хозяин Кремля еще больше хочет усилить свое влияние на страну.

      Как пишет российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники, вполне вероятно, что к 2024 году Путин возглавит правящую партию "Единая Россия". Сейчас руководителем этой политсилы является уже бывший премьер Дмитрий Медведев.

      Советуем ознакомиться! Путин анонсировал изменения в Конституцию России: что они предусматривают

      По словам собеседника ресурса, в будущем именно "Единая Россия" будет иметь контроль над правительством, и будущий президент должен будет это принимать во внимание.

      Среди других вариантов относительно будущего Путина, то он может перейти в Госсовет или Совет безопасности. Что касается последней структуры, то ее сейчас как президент возглавляет Путин. Кроме того, действующий российский гарант планирует ввести должность заместителя главы Совбеза и предложил он ее Медведеву.

      "Все будет зависеть от того, как именно будут изменены полномочия, о которых вспомнил президент", – подчеркнул эксперт.

      Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, со своей стороны, подчеркнул, что предложенные Путиным изменения позволяют "Единой России" стать главным партнером и модератором при обсуждении этих изменений. Также он считает, что Путин создает систему, которая сможет функционировать долгие годы и без его личного участия.

      Это как шахматная партия – он увеличивает число возможных собственных ходов ближе к 2024 году. Но об окончательной конфигурации пока говорить все же рано,
      – констатировал Костин.

      Советуем ознакомиться! Внезапная отставка правительства РФ: что задумал Путин

      Spotify в Украине: сервис частично доступен украинским пользователям
      сегодня
      8559
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Отставка правительства России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Сайт 24tv.ua стал самым популярным новостным сайтом: рейтинг
      Анна Запотоцька 63
      сегодня , 13:00 Главные дебаты демократов: зачем ведущие пытались утопить кандидата
      Іван Яковина 39
      27 ноября 2019 , 16:19 Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      1229
      13 января , 12:02 Стример из Тернополя выиграл турнир с призовым фондом 1 000 000 гривен
      267
      сегодня , 12:00 Що означає відставка Медведєва та падіння рейтингу Путіна?
      Микола Давидюк 902
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук