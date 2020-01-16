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      Правки Путина в Конституцию России вынесут на референдум до 1 мая

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      В России планируют до 1 мая провести референдум / 24 канал

      До 1 мая в России планируют провести всенародный референдум. Будут голосовать за поправки в конституцию, которые накануне предложил президент Владимир Путин.

      О планах провести всероссийское обсуждение изменений сообщает ТАСС.

      Узнайте больше: Путин в России меняет Конституцию: какое будущее прогнозируют действующему хозяину Кремля

      До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование относительно законопроектов, которые будут касаться внесения поправок в конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней,
      – говорится в сообщении.

      Законопроекты о поправках в конституцию, вероятно, внесут на рассмотрение Госдумы в феврале или марте. Сейчас разрабатывается порядок проведения референдума.

      Совет Федерации на заседании 21 января утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию.

      Что известно об отставке правительства в России

      • Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Перед этим российский президент Владимир Путин объявил предложения об изменении конституции. Поэтому свое решение Медведев считает правильным.
      • Новым премьером в России станет глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин.
      • Для Медведева Путин решил ввести должность заместителя главы Совета безопасности России. Председателем Совета сейчас является российский президент.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Конституция Референдум Новости России Владимир Путин Отставка правительства России
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