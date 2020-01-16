Правки Путина в Конституцию России вынесут на референдум до 1 мая

До 1 мая в России планируют провести всенародный референдум. Будут голосовать за поправки в конституцию, которые накануне предложил президент Владимир Путин.

О планах провести всероссийское обсуждение изменений сообщает ТАСС.

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До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование относительно законопроектов, которые будут касаться внесения поправок в конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней,

– говорится в сообщении.

Законопроекты о поправках в конституцию, вероятно, внесут на рассмотрение Госдумы в феврале или марте. Сейчас разрабатывается порядок проведения референдума.

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