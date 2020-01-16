Правки Путина в Конституцию России вынесут на референдум до 1 мая
До 1 мая в России планируют провести всенародный референдум. Будут голосовать за поправки в конституцию, которые накануне предложил президент Владимир Путин.
О планах провести всероссийское обсуждение изменений сообщает ТАСС.
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До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование относительно законопроектов, которые будут касаться внесения поправок в конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней,
– говорится в сообщении.
Законопроекты о поправках в конституцию, вероятно, внесут на рассмотрение Госдумы в феврале или марте. Сейчас разрабатывается порядок проведения референдума.
Совет Федерации на заседании 21 января утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию.
Что известно об отставке правительства в России
- Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Перед этим российский президент Владимир Путин объявил предложения об изменении конституции. Поэтому свое решение Медведев считает правильным.
- Новым премьером в России станет глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин.
- Для Медведева Путин решил ввести должность заместителя главы Совета безопасности России. Председателем Совета сейчас является российский президент.