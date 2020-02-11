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      БЛОГ Запретное мнение
      Российский Telegram-канал

      Россия встает с колен: даже пропагандисты хохочут с мифов о соцвыплатах (видео)

      83
      Истинное лицо путинской России / Скрин из відео

      Дивлячись на "вставання путінської РФ з колін", нерви здають навіть у професійних пропагандистів, які починають істерично сміятися від написаної редакторами "победобесной" маячні.

      Так, в сеть утекла видеозапись, на которой телеведущая ГТРК "Камчатка" расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в РФ на 3 %.

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      Ведущая перечисляла, на что инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и другие получающие льготы россияне могут потратить полагающиеся им 1155 рублей: около 900 рублей – на медикаменты, 137 рублей – на путевку в санаторий, а оставшиеся 127,7 рубля – на проезд в пригородном или международном транспорте к месту лечения и обратно.

      После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, пропагандистка не смогла сдержать смеха.

      Я старалась, вы слышали,
      – сказала она, извинившись перед коллегами и пытаясь унять смех.

      Перефразируя одного престарелого клоуна и по совместительству вечного соперника "Сказочного" на "президентских" выборах, хочется спросить: что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? Это Путинская РФ!

      Смотрите видео: 

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      Автор: Запретное мнение
      Теги: Новости политики Новости России СМИ Публикации Российская пропаганда
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