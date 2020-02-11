Кто вместо Суркова: в Кремле украинским вопросом теперь будет заниматься Козак

Отныне заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак будет заниматься вопросами интеграции и Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, это новая должность Козака, передает "Интерфакс". Поэтому можно предположить, что заместителем главы администрации он больше не будет.

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Песков добавил, что точной формулировки распределения обязанностей Козака официально пока нет. Лишь известно, что это украинский вопрос и интеграция.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, интеграцией "кого с кем" будет заниматься Козак, представитель Путина сказал, что "не России и Украины".

"В России есть много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно", – добавил он.