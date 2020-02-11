Российский политик с украинскими корнями: что известно про Дмитрия Козака

Дмитрий Козак – российский политик украинского происхождения, с 24 января 2020 года – заместитель руководителя Администрации Президента России. Что известно о политике – читайте в нашем материале.

Отныне Дмитрий Козак на новой должности в администрации президента России будет заниматься украинским вопросом. Вероятно, он возьмет на себя обязанности Владислава Суркова.

Биография

Образование

Дмитрий Козак родился в 1958 году в селе Бандурово Гайворонского района Кировоградской области Украинской ССР. Козак окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета.

Важно: Кто вместо Суркова: в Кремле Украиной теперь будет заниматься Козак



Дмитрий Козак – новый заместитель главы Администрации Президента РФ / Фото: comments.ua

Карьера

С 1985 по 1989 год работал сначала прокурором, а затем старшим прокурором в Ленинградской прокуратуре.

В течение двух лет Дмитрий Козак работал начальником юридического отдела концерна "Монолит-Кировский" в Санкт-Петербурге.

В течение четырех лет (с 1990 года) Козак занимал должность заместителя начальника юридического управления, затем начальника юридического отдела, еще позже – начальника юридического управления Санкт-Петербургского горсовета.

В 1994 – 1996 годах Козак был председателем юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга.

В 1998 году – вице-губернатор Санкт-Петербурга, а также председатель юридического комитета канцелярии губернатора Санкт-Петербурга.

В 1999 году был избран председателем Совета директоров "Международного инвестиционного финансового союза".

С августа того же года Козак стал руководителем Аппарата Правительства России и Министром Российской Федерации.

Дмитрий Козак с 2000 года стал председателем Попечительского Совета Центра стратегических разработок.

С апреля 2004 года – руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации.

В сентябре этого же года его назначили полномочным представителем Президента России в Южном федеральном округе.

24 сентября 2007 года – Министр регионального развития РФ.

С 23 марта 2014 года Дмитрий Козак в правительстве России отвечает за вопросы, связанные с оккупационными властями РФ в Крыму.

С 2018 году в сферу его ответственности вошли вопросы промышленности.

В 2020 году – не вошел в состав Правительства Мишустина.

С 24 января 2020 года Дмитрий Козак – заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации.



Дмитрий Козак – будет заниматься Украиной / Фото: comments.ua

К теме: Ермак рассказал, кто из окружения Путина больше настроен на диалог с Украиной

Дмитрий Козак и вопрос Украины

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься украинским вопросами и интеграцией. Но интеграцией "кого с кем" будет заниматься Козак – пока неизвестно.

Также Песков добавил, что точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока "не формализованы".

Читайте также: Российский куратор боевиков на Донбассе Сурков ушел с госслужбы, – политолог

С предыдущей политической деятельности известно, что для Козака война на востоке Украины – проблема, которая отвлекает ресурсы, мешает Москве нормализовать отношения с Западом.

Меморандум Козака

Зазначимо, що у 2003 році Козак займався іншим "питанням" – федералізацією Молдови, яка також страждає через геополітичні амбіції Кремля.

У 2003 році, коли він був першим заступником глави Адміністрації президента РФ, Козак розробив так званий "меморандум Козака", який передбачав федералізацію Молдови. За цим меморандумом Придністров'я і Гагаузія отримали б особливий статус, можливість блокувати законопроекти, власні парламенти, верховні суди, а Придністров'я також отримало б право обирати президента.

Крім того, "меморандум Козака" передбачав відмову Молдови від участі у військово-політичних союзах (в першу чергу – НАТО) і від власних збройних сил, замість яких на території країни перебували би "стабілізаційні миротворчі сили" Росії. Також Кишинів мав би узгоджувати зовнішньополітичні рішення Кишинева з Придністров'ям і Гагаузією.

Однак цей меморандум так і не було втілено у життя.



Дмитрий Козак и Владимир Путин / Фото: Reuters

Личная жизнь

Первая жена – Людмила. С ней у Дмитрия Козака есть общие дети: сыновья Алексей и Александр.

Второй раз Козак женился на Наталье Квачевой. Она адвокат, кандидат юридических наук. Наталья – является партнером юридической фирмы "ЮСТ". В 2016 году ее доход составил 46,4 миллиона рублей, а в 2018 – 12 миллионов рублей.

Доход самого Дмитрия Козака в 2016 году составлял – 21,6 миллиона рублей, а в 2018 – 22,8 миллиона рублей.