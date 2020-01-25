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      Российский куратор боевиков на Донбассе Сурков ушел с госслужбы, – эксперт

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      Помощник Путина Владислав Сурков ушел с государственной службы / ria.ru

      Российский политолог Алексей Чеснаков сообщил, что помощник Владимира Путина Владислав Сурков ушел с государственной службы. Якобы все из-за смены политического курса России в отношении Украины.

      Об отставке Суркова Алексей Чеснаков сообщил в своем телеграм-канале.

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      В связи с изменением курса по Украине Сурков ушел в отставку. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией,
      – заявил политолог.

      Он также отметил, что сам куратор пророссийских боевиков на Донбассе пообещал в ближайшее время сообщить о причинах такого решения и рассказать о своих дальнейших планах.

      К слову, накануне Владимир Путин назначил себе двоих новых помощников. Именно эту должность в последнее время занимал Владислав Сурков.

      Новые помощники Путина:

      • Максим Орешкин – экс-министр экономического развития России;
      • Владимир Мединский – экс-министр культуры.

      Владислав Сурков: кто это

      В Украине он известен как российский куратор боевиков на Донбассе. Официально же эта должность такая – помощник президента Российской Федерации и уполномоченный президента по вопросам Донбасса.

      Владислав Сурков является российским государственным чиновником I ранга, а его карьера на государственной службе началась еще в далеком 1999 году, когда он стал помощником, а впоследствии и заместителем руководителя администрации президента России – тогда еще Бориса Ельцина.

      В 2014 году он был одним из ключевых организаторов российской агрессии против Украины. За его методы его ненавидела не только украинская власть, но и руководство боевиков.

      Например, российский главарь боевиков Игорь Гиркин (он же "Стрелков") заявлял, что Сурков нацелен только на разрушение и разграбление Донбасса.

      К слову: Россия активно перебрасывает на Донбасс тяжелое вооружение и наемников, – разведка

      Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко также обвинил Владислава Суркова в том, что в феврале 2014 года он руководил группой иностранных снайперов, которые обстреливали митингующих на Майдане.

      За свое активное участие в российской агрессии Владислав Сурков оказался под санкциями США, Канады, Европейского Союза, Швейцарии и Украины.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Служба безопасности Украины СБУ Оккупированные территории Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости России Владимир Путин
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