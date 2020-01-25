Российский куратор боевиков на Донбассе Сурков ушел с госслужбы, – эксперт
Российский политолог Алексей Чеснаков сообщил, что помощник Владимира Путина Владислав Сурков ушел с государственной службы. Якобы все из-за смены политического курса России в отношении Украины.
Об отставке Суркова Алексей Чеснаков сообщил в своем телеграм-канале.
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В связи с изменением курса по Украине Сурков ушел в отставку. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией,
– заявил политолог.
Он также отметил, что сам куратор пророссийских боевиков на Донбассе пообещал в ближайшее время сообщить о причинах такого решения и рассказать о своих дальнейших планах.
К слову, накануне Владимир Путин назначил себе двоих новых помощников. Именно эту должность в последнее время занимал Владислав Сурков.
Новые помощники Путина:
- Максим Орешкин – экс-министр экономического развития России;
- Владимир Мединский – экс-министр культуры.
Владислав Сурков: кто это
В Украине он известен как российский куратор боевиков на Донбассе. Официально же эта должность такая – помощник президента Российской Федерации и уполномоченный президента по вопросам Донбасса.
Владислав Сурков является российским государственным чиновником I ранга, а его карьера на государственной службе началась еще в далеком 1999 году, когда он стал помощником, а впоследствии и заместителем руководителя администрации президента России – тогда еще Бориса Ельцина.
В 2014 году он был одним из ключевых организаторов российской агрессии против Украины. За его методы его ненавидела не только украинская власть, но и руководство боевиков.
Например, российский главарь боевиков Игорь Гиркин (он же "Стрелков") заявлял, что Сурков нацелен только на разрушение и разграбление Донбасса.
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Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко также обвинил Владислава Суркова в том, что в феврале 2014 года он руководил группой иностранных снайперов, которые обстреливали митингующих на Майдане.
За свое активное участие в российской агрессии Владислав Сурков оказался под санкциями США, Канады, Европейского Союза, Швейцарии и Украины.
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