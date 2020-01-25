Російський куратор бойовиків на Донбасі Сурков пішов з держслужби, – експерт

Російський політолог Олексій Чеснаков повідомив, що помічник Володимира Путіна Владислав Сурков пішов з державної служби. Буцімто усе через зміну політичного курсу Росії щодо України.

Про відставку Суркова Олексій Чеснаков повідомив у своєму телеграм-каналі.

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У зв'язку зі зміною курсу щодо України Сурков пішов у відставку. Протягом найближчого місяця він займатиметься медитацією,

– заявив політолог.

Він також зазначив, що сам куратор проросійських бойовиків на Донбасі пообіцяв найближчим часом повідомити про причини такого рішення та розповісти про свої подальші плани.

До слова, напередодні Володимир Путін призначив собі двох нових помічників. Саме цю посаду останнім часом обіймав Владислав Сурков.

Нові помічники Путіна:

Максим Орєшкін – ексміністр економічного розвитку Росії;

Володимир Мединський – ексміністр культури.

Владислав Сурков: хто це

В Україні він відомий як російський куратор бойовиків на Донбасі. Офіційно ж ця посада така – помічник президента Російської Федерації та уповноважений президента з питань Донбасу.

Владислав Сурков є російським державним чиновником І рангу, а його кар'єра на державній службі розпочалася ще у далекому 1999 році, коли він став помічником, а згодом і заступником керівника адміністрації президента Росії – тоді ще Бориса Єльцина.

У 2014 році він був одним з ключових організаторів російської агресії проти України. За його методи його ненавиділи не лише українська влада, а й керівництво бойовиків.

Наприклад, російський ватажок бойовиків Ігор Гіркін (він же "Стрєлков") заявляв, що Сурков націлений лише на руйнування та розграбунок Донбасу.

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Ексголова СБУ Валентин Наливайченко також звинувачував Владислава Суркова у тому, що в лютому 2014 року він керував групою іноземних снайперів, які обстрілювали мітингувальників на Майдані.

За свою активну участь у російській агресії Владислав Сурков опинився під санкціями США, Канади, Європейського Союзу, Швейцарії та України.