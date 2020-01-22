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      Росія активно перекидає на Донбас важке озброєння і найманців, – розвідка

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      Українська розвідка зафіксувала перекидання Росією зброї на Донбас / Штаб ООС

      Росія продовжує постачати бойовикам на окупований Донбас боєприпаси, озброєння, військову техніку та своїх найманців. Для "транзиту" країна-агресор використовує непідконтрольні Україні ділянки кордону.

      Речник Міноборони Максим Праута повідомив, що Росія перекидає зброю і найманців через пункти пропуску "Успенка", "Довжанський" та "Дяково".

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      Окупанти найбільше нарощують запаси артилерійських снарядів, мінометних мін, боєприпасів для реактивних систем залпового вогню і гранатометів.

      Окрім збройни запасів, Кремль посилює численність бойовиків своїми найманцями, які були відібрані та пройшли підготовку на території РФ.

      Переважно це особи з бойовим досвідом або досвідом проходження служби за військово-обліковими спеціальностями снайперів, розвідників та артилеристів,
      – додали у Міноборони.

      Також Праута повідомив, що вранці 22 січня проросійські бойовики 15 хвилин обстрілювали з ручних протитанкових гранатометів позиції ЗСУ поблизу Павлополя. 

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Проросійські бойовики Зброя Міністерство оборони України
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