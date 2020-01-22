Росія активно перекидає на Донбас важке озброєння і найманців, – розвідка

Росія продовжує постачати бойовикам на окупований Донбас боєприпаси, озброєння, військову техніку та своїх найманців. Для "транзиту" країна-агресор використовує непідконтрольні Україні ділянки кордону.

Речник Міноборони Максим Праута повідомив, що Росія перекидає зброю і найманців через пункти пропуску "Успенка", "Довжанський" та "Дяково".

Цікаво: Які причини загострення на Донбасі: версія експерта

Окупанти найбільше нарощують запаси артилерійських снарядів, мінометних мін, боєприпасів для реактивних систем залпового вогню і гранатометів.

Окрім збройни запасів, Кремль посилює численність бойовиків своїми найманцями, які були відібрані та пройшли підготовку на території РФ.

Переважно це особи з бойовим досвідом або досвідом проходження служби за військово-обліковими спеціальностями снайперів, розвідників та артилеристів,

– додали у Міноборони.

Також Праута повідомив, що вранці 22 січня проросійські бойовики 15 хвилин обстрілювали з ручних протитанкових гранатометів позиції ЗСУ поблизу Павлополя.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу